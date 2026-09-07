Sánchez pide a sus socios "compromiso" con los Presupuestos: "Tendrán la mayor inversión social de la historia"

1114894.1.260.149.20260907130328 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración de la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud de España, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a sus socios parlamentarios "un ejercicio de compromiso con la gente" para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, que ha prometido que serán los que contengan "la mayor inversión social de la historia".

Durante su reunión interparlamentaria con el PSOE, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que los nuevos Presupuestos que el Gobierno presentará tendrán "la vivienda" como prioridad, así como las partidas destinadas a cooperación y desarrollo.

Además de la inversión social récord, Sánchez ha subrayado que el proyecto también mantendrá "rigor fiscal" para que cuadren las cuentas. Por todo ello, ha pedido a los grupos parlamentarios "un ejercicio de compromiso, de compromiso con la gente de a pie, para sacar adelante estos nuevos Presupuestos".

TRES AÑOS LIDERANDO EL CRECIMIENTO

Durante su intervención, Sánchez ha destacado ante sus compañeros que España lleva tres años consecutivos liderando el crecimiento económico de las grandes economías europeas y ha proyectado que el país terminará el 2026 creciendo "cinco veces más que Italia, cuatro veces más que Alemania, tres veces más que Francia".

A su vez, ha subrayado que se han creado "1,5 millones de empleos en esta legislatura" en un contexto que ha calificado como "imposible, desde el punto de vista internacional", marcado por "guerras que derivan en crisis energéticas" y "guerras arancelarias". El presidente ha insistido en que "cuando uno sale fuera de España se da cuenta de que lo normal es precisamente lo contrario" a estos resultados.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que desde la pandemia se han creado "a razón de medio millón de nuevos empleos al año" y ha resaltado que actualmente hay "más mujeres trabajando que nunca", con "un 50% más de empleo joven que en el año 2018".

Sánchez también ha puesto en valor la reforma laboral, señalando que se ha conseguido reducir la temporalidad en más de doce puntos y ha recordado que el Gobierno "ha llevado el salario mínimo hasta los 1.121 euros. Asimismo, ha enfatizado que la renta real de las familias ha aumentado nueve puntos desde la pandemia y ha precisado que, en términos comparativos, "ha crecido el doble que en Francia o que en Alemania".

Por último, el presidente ha reconocido que la desigualdad continúa siendo el principal "talón de Aquiles" de la economía española y ha anunciado que el Gobierno utilizará los fondos europeos para abordar esta cuestión, con el objetivo de culminarlos "con éxito a finales de diciembre del año 2026".