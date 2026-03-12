El Ibex 35 abre la sesión con una caída del 0,3% y pierde los 17.300 puntos, con el crudo en 96 dólares

Archivo - Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). El Ibex 35 cotizaba en los 14.370 puntos en la media sesión de este lunes, en línea con el incremento del 1% registrado en la apertura, en un contexto marcado por el acuerd - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este jueves con un retroceso del 0,34%, que ha llevado al selectivo a perder la cota de los 17.300 puntos, en una apertura marcada por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el selectivo madrileño se ha situado a las 9.00 horas en los 17.292 puntos, con IAG (-1,5%), Grifols (-1,3%) y Puig (-1,2%) liderando los descensos en la apertura. También la banca arrancaba la jornada en negativo, con BBVA cediendo un 0,8%, y Sabadell y Santander dejándose un 0,76% y un 0,68%, respectivamente.

En el extremo opuesto, las mayores subidas se las anotaban Indra (+0,74%), Inditex (+0,6%), Endesa (+0,5%), ACS (+0,47%) y Naturgy (+0,4%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente también comenzó la sesión de hoy con caídas. El Ftse100 de Londres cedía un 0,6% y el Cac40 de París un 0,4%, mientras que el Dax de Fráncfort perdía un 0,1%.

Además de los acontecimientos en Oriente Próximo, los inversores estarán este jueves pendientes de la publicación de datos macro procedentes de Estados Unidos, como las renovaciones de subsidios por desempleo y de construcción de viviendas.

Ayer, en Wall Street, el índice Dow Jones cerró con una caída del 0,6%, mientras que el Nasdaq acabó la jornada prácticamente en tablas, con un avance del 0,03%.

En este contexto, las principales Bolsas asiáticas registran caídas este jueves. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido casi un 0,5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cae casi un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se anota un ligero descenso, del entorno del 0,1%.

EL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL, AL ALZA

En el arranque de la jornada bursátil, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 4%, hasta los 96,21 dólares, mientras que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba sobre los 90 dólares, con un alza del 4%.

No obstante, en la noche de este miércoles, el Brent volvió a perforar momentáneamente la barrera de los 100 dólares.

Pese a todo, el precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

Asimismo, el coste del gas natural ha amanecido también al alza. Así, el contrato TTF, negociado en los Países Bajos y de referencia en Europa, subía en la apertura de los mercados de renta variable del Viejo Continente casi un 3%, hasta los 51,37 euros por megavatio hora.

La decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas no ha detenido la escalada del precio del petróleo, que se ha disparado por el conflicto en Oriente Próximo y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Pese a ser la mayor liberación de reservas de la historia de la AIE, en la que Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles, los mercados temen que la guerra se alargue más de lo esperado. Además, no cesan los problemas en el estrecho de Ormuz, donde barcos petroleros están siendo atacados.

De hecho, las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este jueves de nuevos ataques con misiles de origen desconocido en el estrecho de Ormuz, los cuales han alcanzado a dos petroleros, que han tenido que ser evacuados por cuenta de los incendios registrados a bordo, y un buque portacontenedores donde también se ha registrado un fuego, si bien menor.

Cabe recordar que este miércoles se registraron ataques contra otros tres buques, en medio de la escalada bélica en la región, producto de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de éste ante estas agresiones.

Esas hostilidades, a su vez, han generado un impacto sobre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, desatando, al mismo tiempo, una importante escalada del precio del crudo y del gas natural.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1554 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,414%.