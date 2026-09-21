El Ibex 35 abre con una subida del 0,7% y supera los 19.600 puntos, con el petróleo en 102 dólares

Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con una subida del 0,66%, lo que le ha llevado a superar los 19.600 puntos y situarse en los 19.642,8 enteros tras cerrar el viernes con un retroceso del 1,6% que le hizo desescalar hasta los 19.513 puntos.

Los mercados seguirán hoy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haya afirmado este fin de semana que está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en el marco de sesión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York, lo que ha impulsando a la baja los precios del petróleo.

En concreto, este pasado domingo, Trump se mostró dispuesto a una reunión con el presidente iraní en una conversación con el periodista y corresponsal de Fox News en Jerusalén Trey Yingst, a quien el mandatario estadounidense dejó claro que las opciones que están sobre la mesa son "arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar". "Espero que se comporten", afirmó.

En cuanto a la ofensiva de las milicias hutíes en Yemen, Trump afirmó de nuevo que mantienen comunicación con ellas y que "están de acuerdo en que no van a luchar contra EEUU".

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha reiterado este domingo que no se permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz hasta que no se acepten las condiciones planteadas por Teherán, entre las cuales están el levantamiento de las sanciones y el fin de las hostilidades.

"Durante los últimos siete meses hemos demostrado que no nos rendimos ante la agresión", ha expresado Qalibaf durante una sesión del Parlamento, desde donde ha explicado la necesidad de luchar y negociar al mismo tiempo.

Como consecuencia de este mínimo acercamiento, el Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,9% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 102 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 2%, hasta los 98,3 dólares por barril.

En el terreno macro, el Banco Popular de China (BPC) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés de sus facilidades de préstamo con vencimiento a uno y cinco años, considerados respectivamente de referencia para los créditos al consumo y las hipotecas, cuyo último recorte tuvo lugar en mayo de 2025.

Ya en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa casi cuatro puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de febrero (+2,1%). También ha informado de que la cifra de negocios de la industria subió un 4,1% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cinco puntos inferior a la de junio.

En el ámbito empresarial, se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que Telefónica ha decidido integrar su unidad de negocios digitales Telefónica Tech, una de las filiales más grandes del grupo, en Telefónica España.

De su lado, Aena ha asegurado que el "exigente" Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes, "garantiza una red de aeropuertos de interés general con capacidad necesaria para responder a la evolución del tráfico aéreo durante las próximas décadas".

Por último, Airtificial ha informado de que ha recibido los primeros pedidos de Indra para el ámbito de la aviación de defensa, materializando así la alianza estratégica que ambas compañías sellaron en octubre de 2025 para el desarrollo de sus respectivas actividades en el sector defensa.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este lunes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban ACS (+1,5%), Sabadell (+1,48%), IAG (+1,45%) y Arcelormittal (+1,3%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Repsol (-0,9%), Enagás (-0,6%), Naturgy (-0,5%), Redeia (-0,3%) e Iberdrola (-0,2%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la semana con signo positivo. Mientras Francfort ganaba un 0,7%, París avanzaba un 0,6%, Londres ascendía algo más de un 0,3% y Milán se anotaba un alza del 0,8%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1472 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 3,94%.