El Ibex 35 acelera hasta los 19.800 puntos (+0,71%) en la media sesión gracias a la banca

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MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este viernes con un alza del 0,71%, hasta situarse en los 19.799,90 puntos, en una jornada marcada por la recuperación de la banca tras la subida de los tipos de interés en 25 puntos básicos ejecutada este jueves por parte del Banco Central Europeo (BCE).

"Aunque los mercados anticipan un mayor endurecimiento monetario, la moderación de la inflación subyacente debería reducir la necesidad de nuevas subidas de tipos. Seguimos esperando que los tipos de interés se mantengan sin cambios a partir de ahora, si bien existe el riesgo de una nueva subida en la reunión de diciembre", señaló el economista jefe de Julius Baer, David Kohl.

Volviendo al plano geopolítico, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró el jueves, con respecto a su decisión de iniciar una guerra contra Irán, que "si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo", aunque ello llegase a suponerle una derrota al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato --las 'midterms'-- del 4 de noviembre, un desenlace en el que afirma no creer.

"Si tuviera que hacerlo de nuevo, haría exactamente lo mismo", ha espetado Trump tras ser preguntado en una entrevista en la cadena conservadora Fox News si se arrepentía de alguna decisión con respecto a la guerra de Irán. "No creo en la palabra 'arrepentimiento'", ha aseverado.

En el terreno macro, los inversores estarán atentos este viernes al Índice de Precios de Consumo (IPC) de agosto de EEUU.

Asimismo, se ha conocido que el Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión del 0,4% durante el pasado mes de julio, una décima más que en junio y cuatro décimas más que en mayo.

En el plano empresarial, CaixaBank ha informado este viernes de que ha alcanzado una ejecución de casi el 57% en la decimonovena semana del programa de recompra de acciones propias que anunció el pasado mes de mayo por un importe de 500 millones de euros.

Asimismo, Ferrovial ha anunciado que, con efectos desde este viernes, ha dejado de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam, a donde movió su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en EEUU. La compañía continuará cotizando en las Bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Nasdaq de EEUU.

En lo que respecta a empresas del mercado continuo, la ingeniería asturiana TSK logró un beneficio neto de 44,8 millones de euros durante su primer semestre como cotizada, lo que supone multiplicar por 16 la cifra de 2,8 millones del mismo período del año anterior.

De su lado, Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de capital híbrido por un importe de 800 millones de dólares (unos 689 millones de euros).

En este sentido, los valores más alcistas eran Banco Sabadell (+1,48%), Mapfre (+1,47%), Unicaja (+1,34%), Banco Santander (+1,33%), CaixaBank (+1,32%) y Bankinter (+1,29%). De su lado, Enagás encabezaba los repuntes (-1,03%), seguido de Solaria (-0,73%), Redeia (-0,54%), Amadeus (-0,51%) y Puig (-0,46%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaba al alza en la media sesión: el índice británico FTSE 100 repuntaba un 0,42%, el francés Cac 40 un 0,49%, el alemán Dax un 0,52%, el italiano FTSE MIB un 0,68% y el Euro Stoxx 50 un 0,58%.

En el terreno de las materias primas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 3,19% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 104,20 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, disminuía su precio un 2,74%, hasta los 99,67 dólares por barril.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se estancaba en el 3,962%, desde el 3,963% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 47,09 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,13% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1597 'billetes verdes'.