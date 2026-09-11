Abascal promete que Vox incluirá bajadas de impuestos en los presupuestos de todas las CCAA donde cogobierna

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha prometido este viernes que su partido incluirá bajadas de impuestos en todos los presupuestos en los que participe en las comunidades autónomas donde cogobierna con el PP.

Abascal ha lanzado este compromiso durante unas jornadas en el Congreso en las que se ha hablado sobre desregulación y crecimiento económico y que ha contado con la presencia del economista Arthur Laffer, quien sirvió como asesor del consejo de política económica del expresidente estadounidense Ronald Reagan y creador de la famosa curva de Laffer, una representación gráfica que ilustra la relación entre impuestos y recaudación.

El presidente de Vox ha señalado que en las cuatro regiones donde gobierna con el PP (Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla y León) cada presupuesto que se apruebe "irá acompañado de una bajada de impuestos" y ha destacado que en Extremadura, cuando se acabe el mandato, será la región de España "con menos presión fiscal para el conjunto de la población".

"ELECTROSHOCK A LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS"

Durante su intervención, Abascal también ha reclamado "un electroshock en las políticas económicas" de España basado en una rebaja fiscal "como nunca antes se ha visto", unida a una simplificación normativa.

A su juicio, España "necesita como el comer" una política económica que vaya en esa dirección para que los españoles, "puedan respirar, mantener a sus familias, vivir dignamente y continuar adelante".

En esta línea, el líder de Vox ha elogiado la teoría económica del profesor Arthur Laffer, presente en el acto, señalando que "su idea es tan simple como certera: "subir los impuestos no aumenta la recaudación, la destruye, porque castiga el trabajo, castiga la inversión y castiga la economía".

LAFFER: "SANTIAGO, ERES MI HÉROE"

El economista estadounidense ha clausurado las jornadas agradeciendo a Vox su labor, que considera "necesaria para todo el mundo" y para recuperar la "libertad", y en especial la de Abascal, al que le ha dicho: "Santiago, eres mi héroe".

Durante su turno, Laffer ha remarcado que los ricos "no son el enemigo" y ha defendido una política con tasas impositivas bajas, pues esto quita incentivos a la gente para evadir impuestos, y que tenga como meta hacer a los pobres ricos, "no hacer a los ricos más pobres".