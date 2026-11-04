El Ibex 35 acelera un 2,69% tras la victoria demócrata en las elecciones 'midterms'

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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con un repunte del 2,69% en la media sesión de este miércoles, hasta situarse en los 19.314 puntos, en un contexto marcado por la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que le han llevado a ganar el control total del Congreso.

El miembro del Comité de Inversión de Carmignac, Kevin Thozet, explica que la segunda mitad de la presidencia en Estados Unidos, marcada por un gobierno dividido, "no es necesariamente una mala noticia" para los mercados de renta variable, puesto que, históricamente, "las Bolsas han registrado un comportamiento relativamente favorable en este tipo de situaciones".

"La perspectiva de acuerdos presupuestarios bipartidistas debería proporcionar un impulso fiscal positivo, con posibles negociaciones entre el aumento del gasto militar, por un lado, y las medidas destinadas a evitar una crisis social, por otro, en un momento en el que millones de estadounidenses están perdiendo progresivamente su cobertura sanitaria", apunta.

En el ámbito 'macro' y según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que la Seguridad Social ganó una media de 186.612 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,8%), su mayor alza en un octubre de toda la serie histórica, impulsada por el inicio del curso escolar y el proceso de regularización de inmigrantes. De este modo, al finalizar el mes, el total de afiliados medios se situó en un nuevo récord de 22.624.165 ocupados.

En el terreno empresarial, Prosegur ha comunicado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 87 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone incrementar un 5,6% las ganancias registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, Cirsa ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 128,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 73,6% respecto al mismo período de hace un año, o 1,7 veces más.

De su lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha informado de que está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados energéticos en España, consistentes en un eventual cierre de mercado discriminatorio que limita la capacidad de actuación de terceros operadores en los mismos.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la jornada en la media sesión eran Banco Santander (+4,83%), Solaria (+4,67%), BBVA (+4,28%), ArcelorMittal (+4,21%) y CaixaBank (+3,96%). En el otro extremo, solo tres valores cotizaban en 'rojo': Indra (-3,62%), ACS (-1,03%) y Grifols (-0,27%).

Respecto al ámbito de las materias primas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 1,38% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 102,17 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, perdía un 0,88%, hasta los 95,24 dólares por barril.

El resto de los principales parqués europeos también reaccionaba al alza en la media sesión: el índice británico FTSE 100 repuntaba un 0,96%, el francés Cac 40 un 1,33%, el alemán Dax un 1,39%, el italiano FTSE MIB un 2,11% y el Euro Stoxx 50 un 1,62%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años descendía hasta el 3,892%, desde el 3,930% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se situaba en el 59,02 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,47% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1246 'billetes verdes'.