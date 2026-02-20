El Ibex 35 se acerca a los 18.100 puntos tras subir casi un 0,3% en la apertura

Archivo - Cartel situado en las inmediaciones del Palacio de la Bolsa en Madrid - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,28%, lo que le ha llevado a acercarse a la cota psicológica de los 18.100 enteros y a situarse en los 18.067,7 puntos a las 9.00 horas, en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de nuevo de la publicación de resultados empresariales y de datos macroeconómicos como el PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre.

Pasados unos minutos del arranque bursátil, el selectivo madrileño se daba la vuelta y marcaba 18.003 puntos tras bajar un 0,09%.

En el terreno empresarial, Ezentis ha comunicado antes de la apertura del mercado que registró pérdidas atribuidas de 3,2 millones en 2025, prácticamente el doble que en 2024, cuando obtuvo un resultado negativo de 1,67 millones de euros. No obstante, la compañía multiplicó por más de dos sus ingresos, hasta los 34,4 millones de euros.

En el plano 'macro' internacional, la jornada estará cargada de datos macro, como el PMI manufacturero y de servicios de distintos países europeos y de la eurozona, mientras que Estados Unidos también publicará hoy estos índices, junto al dato del PIB del cuarto trimestre y la cifra de precios del gasto en consumo personal subyacente, la medida de inflación preferida por la Fed.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acciona Energía (-0,46%), Redeia (-0,44%) y Endesa (-0,41%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Amadeus (+1,17%) y Mapfre (+1,08%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 0,4% para París y Londres, del 0,1% para Fráncfort y del 0,3% para Milán.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- apenas subía un 0,01%, hasta los 71,67 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se mantenía plano en los 66,41 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1754 'billetes verdes', con un descenso del 0,2%, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,158%.