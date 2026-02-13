El Ibex 35 se aleja de los 17.900 puntos tras bajar un 0,17% en la apertura

Archivo - Reloj de la fachada exterior del Palacio de la Bolsa de Madrid, en la Plaza de la Lealtad, nº1 de Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una bajada del 0,17%, lo que le ha llevado a alejarse de la cota psicológica de los 17.900 enteros y a situarse en los 17.869,8 puntos a las 9.00 horas.

No obstante, pasados unos minutos del arranque bursátil, el selectivo se daba la vuelta y marcaba 17.917 puntos tras subir un 0,14%.

En el plano empresarial internacional, marcado por la publicación de resultados empresariales, L'Oréal obtuvo un beneficio neto de 6.127 millones de euros en 2025, lo que supone un retroceso del 4,4% respecto del año pasado.

En este contexto, la compañía francesa ha anunciado que su consejo de administración someterá a la junta general de accionistas, que se celebrará el próximo 24 de abril, el nombramiento de Pablo Isla, actual presidente de Nestlé y exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011, como vicepresidente del grupo.

Por otro lado, este viernes ha arrancado el nuevo programa de recompra de acciones propias de HBX Group, la tecnológica especializada en servicios de viajes, con un importe máximo de 100 millones de euros.

En el plano 'macro' nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero seis décimas, hasta el 2,3%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, debido a la bajada de los precios de los carburantes para vehículos personales y a la evolución de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Puig (-1,88%), Indra (-1,57%) y ArcelorMittal (-1,18%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Mapfre (+0,8%) y Cellnex (+0,65%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto, con bajadas del 0,3% para París, una subida del 0,15% para Fráncfort, una caída del 0,2% para Milán y un alza del 0,27% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- descendía un 0,19%, hasta los 67,39 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también decrecía un 0,22%, hasta los 62,7 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1859 'billetes verdes', con un descenso del 0,1%, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,145%.