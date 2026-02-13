El Ibex 35 amplía su caída al mediodía (-0,6%) y ya cotiza por debajo de los 17.800 enteros

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa, donde el Ibex 35 ha finalizado la jornada de este lunes con una caída del 1,75%, en Madrid (España), a 22 de marzo de 2021. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ahondaba en su tendencia bajista y ya perdía un 0,66% en la media sesión, situándose en los 17.778,6 enteros, después de amanecer ya con una caída del 0,17% este viernes y de perder ayer un 0,82%.

La principal referencia para este viernes será el dato de IPC de enero en EEUU. El consenso de mercado espera una moderación tanto de la tasa general, hasta el 2,5% --frente al 2,7% de diciembre-- como en la subyacente --también al 2,5%, por debajo del 2.6% previo--, según indican los analistas de Renta 4.

Sin embargo, la inflación se situará por encima, todavía, del objetivo que tiene la Reserva Federal (Fed) y el mercado estará pendiente al impacto que los aranceles pueden tener sobre los precios de venta.

Renta 4 recuerda que el dato oficial de empleo, conocido el pasado miércoles, mostró un mercado laboral "en mejor forma" de lo estimado, lo que ha llevado al mercado a rebajar sus expectativas a dos recortes de 25 puntos básicos para el conjunto del año, hasta niveles del 3%. El primero de ellos sería en julio.

Por otro lado, Eurostat ha publicado sus datos finales sobre el crecimiento del PIB de la eurozona del cuarto trimestre de 2025, cuando la economía del área del euro registró una expansión del 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, manteniendo así el ritmo de expansión de los tres meses anteriores. En el conjunto de 2025, la expansión fue del 1,5%.

En China, se han conocido los precios de la vivienda de enero, tanto viviendas nuevas, que cayeron un 0,37% (frente al 0,37% anterior), como de segunda mano, con un retroceso del 0,54% (en comparación con el 0,7% anterior). Los analistas de Renta 4 recuerdan que en China comienza el Año Nuevo y, por tanto, la Bolsa de allí permanecerá cerrada del 16 al 23 de febrero.

En este escenario, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Acerinox (-6,76%), ArcelorMittal (-4,04%), Endesa (-2,30%), CaixaBank (-1,91%), Ferrovial (-1,87%) y Naturgy (-1,44%). En cambio, los mayores aumentos eran los de Mapfre (+2,18%), Cellnex (+1,94%), Acciona (+1,83%), Acciona Energía (+1,32%), Indra (+0,98%) y Solaria (+0,97%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban también con descensos al mediodía, salvo Londres, que subía un 0,13%. Milán perdía un 1,40%; París, un 0,27%; y Fráncfort, descendía ligeramente un 0,01%.

En este escenario, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía un 0,59%, hasta los 67,92 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también registraba un alza, en este caso del 0,56%, hasta los 63,19 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1859 'billetes verdes', con un descenso del 0,11%, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,145%, con la prima de riesgo en los 37,2 puntos básicos.