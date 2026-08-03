El Ibex 35 arranca agosto con nuevos máximos, subiendo un 1,01% y mirando a los 20.000 puntos

Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha registrado nuevos máximos históricos este lunes, tras subir un 1,01% y situarse en los 19.982,6 puntos, mirando ya a tocar la histórica cifra de 20.000 enteros, pese a que todavía siguen existiendo incertidumbres en el ámbito geopolítico.

En la jornada de este lunes, los inversores han seguido pendientes de Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes, tras sus declaraciones acerca de la supuesta suspensión de un ataque contra la República Islámica después de que, según él, las partes hubieran alcanzado un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz.

No obstante, Irán ha negado que se esté produciendo una negociación. "El doctor Araqchi parte hoy hacia el Arbaín y todos los interlocutores de la negociación también están en Irán. No hemos añadido ningún mediador nuevo a los ya existentes", ha respondido el portavoz cuando se le ha preguntado por estas últimas declaraciones del presidente Trump sobre el reinicio de las conversaciones.

"Un paso importante, ante la preocupación de los países del Golfo que temen que la reanudación de los ataques estadounidenses contra Irán desencadene una intensa ronda de combates y que un recrudecimiento de la guerra lleve a los hutíes, aliados de Irán", han explicado los analistas de Renta 4.

Acerinox ha sido el principal valor alcista este lunes (+3,80%), por delante de Amadeus (+3,71%), Indra (+3,13%), Inditex (+2,34%), Telefónica (+2,23%) y Banco Santander (+2,01%).

Del lado contrario se han situado Acciona (-3,10%), Solaria (-2,88%), Merlin (-2,06%), Acciona Energía (-1,66%) y Sacyr (-1,57%).

Solo Londres ha cerrado en negativa entre el resto de principales mercados europeos (-0,10%). París ha subido un 1,22%; Fráncfort, un 1,45%; y Milán, un 1,34%.

El barril de Brent se situaba en los 84 dólares la cierre de la sesión europea, un 4,45% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 79,74 dólares, un 5,82% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,591%, desde el 3,652% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán ha alcanzado los 43,8 puntos básicos.

Respecto a la divisas, el euro se depreciaba un 0,16% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1510 dólares por cada euro.