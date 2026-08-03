Los Entrecanales Franco ponen a la venta un 3% del capital de Acciona valorado en 381 millones de euros

Archivo - El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq (c), y el vicepresidente, Juan Ignacio Entrecanales Franco (a su derecha), durante la Junta General de Accionistas de Acciona, a 25 de junio de 2026- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Tussen de Grachten BV, sociedad radicada en Países Bajos a través de la cual la rama Entrecanales Franco controla el 29,02% de Acciona, ha puesto a la venta un 3% del capital de la compañía, valorado actualmente en 381 millones de euros.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los Entrecanales Franco explican que esta venta responde a la necesidad de algunos miembros de la familia de diversificar su cartera, aunque remarcan que ninguno de los vendedores tiene tareas ejecutivas o de dirección en la compañía.

"Tussen de Grachten expresa su firme compromiso con el proyecto empresarial de Acciona, su alineamiento con la estrategia seguida por la compañía y su confianza y apoyo a sus consejeros y el equipo directivo", aclara.

De esta forma, Tussen de Grachten bajará su participación en Acciona del 29% actual al entorno del 26%, igualando así la participación de control de Wit Europese Investering (WEI), la sociedad con la que la otra rama de la familia, los Entrecanales Domecq, controla otro 26% de las acciones.

En concreto, Tussen de Grachten ha puesto a la venta 1,65 millones de acciones a través de una colocación acelerada dirigida a inversores institucionales y gestionada por Morgan Stanley. Tras el cierre de la operación, el resto de acciones que conservará estarán sujetas a un periodo de 90 días de 'lock-up' en el que no podrán vender más acciones.

En enero de 2025, los Entrecanales Franco anunciaron que dejarían caducar un acuerdo que tenían firmado desde hace 15 años con la otra rama familiar, que le confería a ésta la preferencia para adquirir sus acciones en caso de venta.

La fecha de caducidad de este pacto fue el pasado 14 de julio, momento a partir del cual ya podían desprenderse libremente de sus acciones sin tener que llevar a cabo los trámites que le obligaban a ofrecérselas primero a los Entrecanales Domecq.

En el momento en el que anunciaron que no renovarían ese acuerdo ya dejaron claro "su firme compromiso" con el proyecto empresarial de Acciona, su alineamiento con la estrategia seguida por la compañía y su "confianza y apoyo" a sus administradores y equipo gestor.

Una vez roto ese acuerdo, Tussen de Grachten ha podido proceder de una manera más ágil a la venta de acciones sin pasar por ese trámite, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos herederos con pequeñas participaciones tras varias generaciones.

DOS FAMILIAS, DOS SOCIEDADES

Tussen de Grachten, que traducido al español significa 'Entre canales', es la sociedad controlada por la rama familiar Entrecanales Franco, herederos del exvicepresidente de Acciona Juan Entrecanales Azcárate. El actual vicepresidente ejecutivo de la compañía es Juan Ignacio Entrecanales Franco.

De su lado, la firma Wit Europese Investering (WEI), que posee el 26,10% del grupo, pertenece a los Entrecanales Domecq, herederos de José María Entrecanales, también exvicepresidente de la compañía. José Manuel Entrecanales Domecq es el actual presidente y consejero delegado de Acciona.