El Ibex 35 busca los 16.000 puntos tras arrancar la semana con una subida del 0,9%

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,88%, conquistando la cota psicológica de los 15.900 enteros al situarse en los 15.960,7 puntos hacia las 09.00 horas.

En el terreno empresarial español, CaixaBank ha finalizado su sexto programa de recompra de acciones, por el que ha adquirido 61.044.767 títulos que representan el 0,86% del capital social de la compañía, tras desembolsar 500 millones de euros.

Por otro lado, Telefónica dará a conocer la magnitud del expediente de regulación de empleo (ERE) que propondrá para Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+ entre hoy y mañana, según han indicado a Europa Press fuentes sindicales.

Además, Adolfo Domínguez ha informado antes de la apertura del mercado de que obtuvo un beneficio neto de 79.000 euros en su primer semestre fiscal (de marzo a agosto), en contraste con las pérdidas de 625.000 euros contabilizadas un año antes.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a ArcelorMittal (+2%), Inditex (+1,7%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Solaria (-2,44%), Indra (-0,62%) y Repsol (-0,29%).

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo mixto. En concreto, Francfort subía un 0,8%; París, un 0,5%, y Londres, un 0,4%, mientras que Milán cedía un 0,3%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,3% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 61,75 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 0,1%, hasta los 57,86 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1515 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,196%.