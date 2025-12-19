El Ibex 35 cae un 0,1% al mediodía y se balancea en los 17.100 en la última 'cuádruple hora bruja' del año

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba al mediodía de este viernes un descenso de un 0,15%, hasta situarse en los 17.108,6 puntos, en una jornada en la que tiene lugar la última 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele provocar una elevada volatilidad en los mercados, y la publicación del indicador favorito de inflación de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Hoy vencen las opciones y los futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos, en un contexto marcado por las recientes decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que ha mantenido los tipos de interés en el primer caso y los ha rebajado en el segundo.

Pese a la inherente volatilidad del citado fenómeno bursátil, el selectivo nacional cotizaba con relativa estabilidad desde la apertura y apenas ha oscilado respecto a los niveles de cierre de este jueves.

Así las cosas, en el resultado provisional de la semana, el Ibex 35 se revalorizaba un 1,5% que le ha valido para marcar nuevos máximos históricos, en tanto que en el cómputo de 2025 la subida es de un 47,5%.

Dentro de la agenda macroeconómica, este viernes se conocerá en Estados Unidos la inflación PCE en octubre, una de las estadísticas de referencia de la Fed a la hora de orientar su política monetaria. También se conocerá en el país norteamericano la lectura final en diciembre de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.

En Europa, el índice Gfk de clima de consumo en Alemania para enero ha empeorado en terreno negativo pese a que el mercado esperaba una ligera mejora. Por la tarde, se conocerá la primera lectura de la confianza del consumidor en diciembre de la eurozona.

Por otra parte, al hilo del carrusel de bancos centrales, el Banco de Japón ha cumplido con lo previsto al decidir por unanimidad una subida de 25 puntos básicos de los tipos, hasta el 0,75%, su mayor nivel en 30 años, y apunta a subidas adicionales a futuro si la inflación es estabiliza en torno a su objetivo del 2%.

"En definitiva, 2026 se perfila como un año marcado por una mayor divergencia entre los bancos centrales, que han dejado atrás la sincronía observada tras la pandemia y durante el episodio inflacionista derivado del conflicto entre Ucrania y Rusia", han apostillado los expertos de Banca March respecto a esta materia.

En el terreno empresarial español, BBVA ha anunciado el lanzamiento de un programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia, que dará comienzo el próximo lunes, 22 de diciembre, tras obtener la entidad todas las autorizaciones pertinentes.

Por su parte, CaixaBank ha ejecutado el 16,36% de su programa de recompra de acciones durante la cuarta semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Fluidra, además, ha firmado un acuerdo para la adquisición del 100% de Variopool, compañía con sede en los Países Bajos, valorada en hasta 21 millones de euros.

En el tramo medio de la negociación, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acciona (+1,32%), Mapfre (+1,31%), Banco Sabadell (+0,77%) e Iberdrola (+0,7%). Por el contrario, en el lado de los descensos, destacaban Enagás (-3%) y Telefónica (-1,72%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban con rumbos dispares, pero sin alejarse en exceso de los niveles de cierre de ayer: Londres sumaba un 0,01% y Milán un 0,4%, mientras que París restaba un 0,03% y Fráncfort un 0,05%.

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,22%, hasta situarse en los 59,95 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ascenso del 0,37% que lo llevaba a alcanzar los 56,36 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1712 'billetes verdes', una décima menos que ayer, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años se colocaba en el 3,32% tras sumar casi media décima, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 43 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se cotizaba en los 4.330 dólares, un 0,1% menos, mientras que el bitcoin se impulsaba un 3,1% y se negociaba en los 88.250 dólares.