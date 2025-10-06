El Ibex 35 cae un 0,18% pero aguanta los 15.550 en el arranque de la semana

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 16 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este lunes con una caída del 0,18%, hasta situarse en los 15.556,7 puntos, a pesar de que durante gran parte de la jornada había permanecido en terreno positivo.

Los analistas de Renta 4 destacan las subidas del índice japonés Nikkei, de más del 5%, tras conocerse este fin de semana la elección de la nueva líder del LDP, Sanae Takaichi, que podría ser la nueva primera ministra de Japón. "La bolsa japonesa lee en positivo el sesgo fiscal más expansivo de Takaichi", señalan.

También resaltan las subidas en el precio del petróleo, tras la decisión de ayer de la OPEP+ de devolver al mercado unos 137.000 barriles al día, por debajo de los 500.000 barriles que se rumoreaban en el mercado. Al cierre de la sesión europea, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,64% y se situaba en los 65,60 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, crecía un 1,46%, hasta los 61,77 dólares.

En el plano geopolítico, los inversores estarán pendientes de las negociaciones entre Israel y Hamás que se celebran este lunes en Egipto para calibrar si el acuerdo propuesto para Gaza "avanza adecuadamente".

Respecto a los datos macro, el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2024, tasa 2,1 puntos inferior a la de julio (+2,5%), según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, los principales valores alcistas del Ibex 35 han sido Solaria (+7,19%), Acciona Energía (+5,31%), Acciona (+1,65%), ArcelorMittal (+1,48%), Repsol (+1,40%), Sacyr (+1,32%) y ACS (+1,07%).

Del lado contrario, las mayores caídas eran las de Grifols (-3,35%), Colonial (-1,64%), BBVA (-1,49%), Indra (-1,27%), Bankinter (-1,27%) y Rovi (-1,06%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos ha sido también negativa. Londres ha caído un 0,13%; París, un 1,36%; Fráncfort se ha mantenido sin cambios; y Milán ha caído un 0,26%.

El rendimiento del bono soberano español al cierre del lunes se ha situado en el 3,257%, desde el 3,232% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo ha repuntado levemente hasta los 52,8 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba al cierre del mercado europeo un 0,30% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1706 dólares por cada euro.