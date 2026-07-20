El Ibex 35 cae un 0,2% y pierde los 19.200 puntos, con el petróleo cercano a los 91 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,2%, lo que ha provocado que el selectivo madrileño haya perdido los 19.200 puntos y se sitúe en los 19.177,90 enteros, con el precio del petróleo escalando casi un 3%, rondando los 91 dólares, algo que no sucedía desde la segunda semana de junio, como consecuencia de los ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos (EEUU) y la inestabilidad en la región del golfo Pérsico y el estratégico estrecho de Ormuz.

De hecho, el Ejército de EEUU ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán en la que constituye la novena noche consecutiva de operaciones militares contra la República Islámica bajo la justificación de socavar las posibilidades de Teherán para atacar buques en el estrecho de Ormuz.

"El Mando Central (Centcom) ha comenzado hoy, a las 19.00 horas (hora del este de EEUU, la 1.00 en la España peninsular), una nueva oleada de ataques contra Irán por novena noche consecutiva", ha anunciado el propio órgano castrense en redes.

De su lado, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes ataques contra tropas y activos militares de EEUU en Jordania y Kuwait, declarando haber "abatido a decenas" de tropas estadounidenses en el primero, en el marco de la novena jornada de hostilidades entre ambos ejércitos.

Las fuerzas del órgano militar han asegurado haber destruido "20 refugios donde se encontraban estacionadas las fuerzas estadounidenses asesinas de niños en la región de Al Azraq" --donde se encuentra una base aérea con tropas y equipamiento norteamericanos--, afirmando haber "abatido a decenas de terroristas estadounidenses", según un comunicado de la Guardia recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la misma.

En este contexto, el Brent subía un 3%, cotizando el barril de petróleo de referencia para Europa en 90,7 dólares, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 84,5 dólares, tras aumentar un 2,5%.

Por otra parte, en el terreno empresarial, Cirsa ha indicado que ha adquirido una participación mayoritaria en Sociedade Figueira Praia, entidad propietaria y operadora de Casino Figueira en Portugal, "uno de los establecimientos más emblemáticos del país".

En la apertura de la sesión de este lunes en la Plaza de la Lealtad, el valor que más perdía en los primeros instantes de negociación era IAG (-1,3%), seguido de Colonial (-1,1%) y Arcelormittal (-0,8%). En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Repsol (+1,4%), Puig (+0,5%) y Endesa (+0,47%).

En el Viejo Continente, entre los principales índices bursátiles, el Ftse100 de Londres iniciaba la sesión con bajadas (-0,5%), al tiempo que el Dax de Fráncfort y el parisino Cac 40 decrecían un 0,2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,6% tras crecer un 0,7%. Respecto a las divisas, el euro perdía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1435 dólares.