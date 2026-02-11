El Ibex 35 cae un 0,4% al cierre, pero mantiene los 18.000 enteros, ante un empleo resistente en EEUU

Archivo - Paneles con índices bursátiles en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha caído un 0,43% al cierre de la sesión de este miércoles, lo que le permite mantener la cota de los 18.000 enteros, después de conocer un dato de empleo que muestra la resiliencia de la economía estadounidense, lo que puede conllevar que la Reserva Federal (Fed) mantenga su pausa en la bajada de tipos durante más tiempo del previsto por los mercados.

En concreto, el informe de empleo del mes de enero muestra que la economía estadounidense generó 130.000 puestos de trabajo no agrícolas, en contraste con los 48.000 empleos creados en diciembre, mientras que la tasa de paro bajó al 4,3%.

El gestor de carteras de renta fija estadounidense y crédito corporativo, Brad Smith, destaca que el incremento de enero fue el mayor en más en un año y que se basó en el fuerte aumento de 172.000 puestos de trabajo en el sector privado y a un aumento de 5.000 en el sector manufacturero.

"Tras un largo periodo en el que los pronósticos ofrecían unas perspectivas poco alentadoras para la economía estadounidense debido al debilitamiento del mercado laboral, estos datos proporcionan un sólido argumento a favor de un crecimiento económico robusto, una mejora del mercado laboral y un aumento de los salarios que puede respaldar el gasto de los consumidores. La Fed tendrá en cuenta este dato cuando tome su decisión el mes que viene sobre si mantener los tipos estables. Con su postura de esperar y ver, dependiente de los datos, esto sin duda inclinará la balanza hacia el mantenimiento", explica Smith.

Aun así, se muestra cauto a la espera de conocer el próximo viernes los datos de inflación de EEUU y otro informe de empleo antes de que se reúna la Fed en marzo, lo que deja "cierta dependencia hacia los datos" en cuanto a la decisión final del banco central.

Por su parte, el director de calificaciones del sector público y soberano de Scope Ratings, Eiko Sievert, califica de "sólidos" estos nuevos datos de empleo, que respaldan la decisión de la Fed de hacer una pausa en las bajadas de tipos.

Sin embargo, advierte de que el aumento de empleo se concentró, en gran medida, en determinados sectores, como la sanidad, la asistencia social y la construcción, mientras que las cifras de 2025 se revisaron drásticamente a la baja, pasando de 584.000 a solo 181.000. "Dado que la inflación sigue por encima del objetivo, seguimos esperando dos bajadas de tipos de un cuarto de punto durante la segunda mitad del año", afirma este experto.

Por otro lado, en Chima se ha conocido que el índice de precios de consumo (IPC) registró el pasado mes de enero una subida interanual del 0,2%, frenándose así respecto del alza del 0,8% observada al cierre de 2025.

Renta 4 destaca hoy también nuevas colocaciones de deuda por parte de Alphabet, matriz de Google: una emisión de 32.000 millones de dólares en EEUU, con una sobredemanda de cinco veces lo finalmente colocado; y otras emisiones en francos suizos y libras, destacando un bono a 100 años con un diferencial de 120 puntos básicos sobre la referencia y una sobredemanda de diez veces su tamaño.

Se trata, para los expertos, de una muestra del "elevado apetito" por financiar el "elevado gasto en inversión" que tiene la IA.

En este contexto, el Ibex 35 ha cerrado en los 18.044,5 enteros lastrado por las caídas de Amadeus (-5,05%), Santander (-2,99%), Grifols (-2,80%), IAG (-2,31%), Unicaja (-1,96%) y BBVA (-1,94%).

Por el lado de las subidas, destacan las de ArcelorMittal (+4,78%), Indra (+4,46%), Enagás (+3,16%), Repsol (+3,01%) y Rovi (+2,59%).

El resto de principales índices europeos también han cerrado en terreno negativo, salvo Londres, que se ha revalorizado un 1,21%. Milán ha perdido un 0,62% en la sesión; Fráncfort, un 0,53%; y París, un 0,18%.

El barril de Brent se situaba en los 70,08 dólares, un 1,86% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 65,25 dólares, un 2,03% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,162%, mientras que la prima de riesgo se elevaba hasta los 37,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,14% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1878 dólares por cada euro.