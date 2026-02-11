Así debes declarar las acciones e inversiones en 2026 para evitar problemas con Hacienda

Archivo - (Foto De ARCHIVO) (Foto De ARCHIVO)Varios Billetes EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS 09/1/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los contribuyentes que tienen acciones en Bolsa o que invierten en plataformas de inversión como Trade Republic deben saber cómo declarar sus productos financieros en la Declaración de la Renta.

En concreto, la Campaña de la Renta 2025-2026 arrancará el 8 de abril con el inicio de la presentación telemática y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. En este contexto, muchos inversores se preguntan cómo tributan las rentas generadas por sus productos financieros. Comprender el impacto fiscal de las inversiones es clave para calcular su rentabilidad final y planificar con eficacia las estrategias financieras.

Los productos financieros son instrumentos que dan la posibilidad de obtener rendimientos del dinero mediante el ahorro, inversión o financiación, y generalmente se emiten por instituciones financieras o bancarias.

¿CÓMO TRIBUTAN LOS PRODUCTOS FINANCIEROS?

Para entender cómo tributan estos instrumentos, es esencial diferenciar entre las bases imponibles que existen en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) y sus tipos correspondientes. En concreto, hay dos escalas imponibles, la general y la del ahorro.

En concreto, la base general engloba los ingresos del trabajo, actividades económicas y otros rendimientos que no se incluyen en la base del ahorro.

El porcentaje de la renta que se paga por el IRPF en la base general se incrementa a medida que aumenta la base liquidable, así, el Gobierno establece seis tramos de la renta general a los que se les aplica un tipo progresivo, que va desde el mínimo del 9,50% al máximo del 24,50%. Además, el gravamen de esta escala aumenta según los tipos aplicados por cada comunidad autónoma.

¿QUÉ ES LA BASE DEL AHORRO Y CUÁLES SON SUS TIPOS?

En cuanto a la escala del ahorro, denominada también como "la base barata del impuesto", incluye otro tipo de rentas, como los rendimientos de capital mobiliario y ganancias o pérdidas patrimoniales.

Este tipo de rendimientos cuentan con una tributación distinta en el IRPF, de forma que los tipos van desde el 19% hasta el 30% a partir de este año (en la campaña anterior el tipo marginal máximo en la base de ahorro era del 28%).

Tipo aplicable a la base del ahorro en 2025:

- Desde cero hasta 6.000 euros: 19% - Desde 6.000 hasta 50.000 euros: 21% - Desde 50.000 hasta 200.000 euros: 23% - Desde 200.000 hasta 300.000 euros: 27% - Desde 300.000 en adelante: 30%

¿CÓMO DECLARAR LA RENTA SI TIENES ACCIONES EN BOLSA?

Al presentar la Declaración de la Renta o al realizar el borrador de la misma, las operaciones financieras se deben incluir en el apartado de 'Ganancias y Pérdidas Patrimoniales'.

Asimismo, si se trata de acciones, la renta se debe declarar en el apartado de 'Ganancias y pérdidas patrimoniales procedentes de transmisiones de acciones negociadas'.

En esta línea se deben identificar las operaciones realizadas con productos financieros, calcular las ganancias y pérdidas que se han obtenido e incluirlas en la declaración de la renta.

Esta obligación se mantiene incluso aunque intermediarios como Trade Republic comuniquen en muchos casos la información a Hacienda.

¿QUÉ ES RENTA WEB Y CÓMO FUNCIONA?

Para comprobar si Hacienda tiene correctamente registradas las acciones, en el borrador o en el simulador de la Declaración de la Renta 'Renta Web' suele aparecer el apartado de 'Cartera de valores', donde se puede revisar y trasladar los datos a las casillas de ganancias/pérdidas comprobando que coincidan las operaciones.

Renta WEB incorpora automáticamente la información que le han enviado bancos, brokers y otros intermediarios como dividendos, intereses, ventas de acciones, entre otros.

En esta línea, aunque la información se encuentre cargada en la web de Hacienda, el contribuyente debe revisar los datos antes de presentar la Renta y asegurarse de que se encuentran los datos de cada operación en caso de venta de acciones.

Asimismo, si la operación ha sido realizada en una moneda diferente al euro, se debe hacer el cambio de divisa. Para ello, debe tomarse como referencia el valor que tenía la moneda el día en que se realizó la operación, según explica TaxDown.

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE CARTERA DE VALORES DE LA AEAT?

Hacienda ofrece un servicio de Cartera de Valores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para ayudar a los contribuyentes con productos financieros y se encuentra vinculado a la Renta WEB. Sirve para gestionar y declarar las operaciones con acciones y otros valores mobiliarios.

En este servicio se registran los valores y se van incorporando las distintas operaciones de compra y venta, junto con las fechas, importes y demás datos necesarios para calcular las ganancias y pérdidas patrimoniales.

Una vez introducida y revisada la información, la Cartera de Valores comprueba que las operaciones sean coherentes y, cuando no hay errores, permite trasladar automáticamente los resultados a la declaración de la renta a través de Renta WEB. De este modo, se aprovechan los datos que ya han enviado bancos, gestoras y otros intermediarios a Hacienda y se reduce el riesgo de equivocarse al calcular o consignar las ganancias y pérdidas de tus productos financieros.

¿QUÉ SON LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS PATRIMONIALES (GPP)?

Son los cambios de valor en el patrimonio del contribuyente por vender, donar o permutar un bien, obtener un premio, recibir o pagar una indemnización o derivados de actividades financieras como canje de acciones en una fusión o disolución de sociedades.

Existen dos tipos de GPP y tributan de forma diferente:

- Las GPP que no derivan de una transmisión de bienes: Se declaran en la 'base general' y tributan si son ganancias, con tipos desde el 9,5% al 24,50%. En este grupo se incluyen las subvenciones, premios o indemnizaciones.

- Las GPP generadas por una transmisión de bienes: Se declaran en la 'base del ahorro' y tributan en su escala correspondiente, desde el 19% hasta el 30%.

¿SE PUEDEN RETENER LOS PRODUCTOS FINANCIEROS?

Las retenciones son anticipos que el contribuyente le hace a Hacienda por las rentas obtenidas en el ejercicio, y se pueden deducir cuando se declara la Renta. De esta forma, si la cuantía de la retención es mayor que lo que debería pagar, Hacienda devolverá ese exceso y viceversa.

Según explica Abante, no todos los productos financieros tienen retención, entre estos, se incluyen las letras del tesoro, ETF, derivados, entre otros. Por otro lado, Hacienda aplica un 19% de retención en algunos productos, a excepción de los planes de pensiones, en los que se impone el tipo marginal del contribuyente.

Las retenciones se aplican a los rendimientos "explícitos", aquellos que hacen referencia a los beneficios o intereses que genera un producto cuando se mantiene en cartera, como los dividendos y los fondos de inversión.

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Según explica Abante, si en un año tienes saldos negativos, por ejemplo, al vender un activo a menor precio del que compraste, Hacienda permite compensar las pérdidas con ganancias, de esta forma se pagarían menos impuestos.

En el caso de los rendimientos del capital mobiliario, inicialmente se deben compensar entre sí los saldos positivos y negativos, tras esta operación, si el saldo se mantiene negativo en el capital mobiliario, se puede compensar con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales, con un límite del 25%.

De la misma forma, en el caso de las pérdidas o ganancias patrimoniales, los saldos negativos se deben compensar primero con las ganancias patrimoniales del mismo año, si el resultado es negativo, se podría compensar con el saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario, con un límite del 25%.

En ambos casos, si el saldo continúa siendo negativo, se puede compensar en los cuatro ejercicios siguientes, siguiendo el mismo orden.