El Ibex 35 cae un 0,71% a media sesión y pierde los 19.800 pendiente de la volatilidad de los mercados

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,71% en la media sesión de este lunes, hasta situarse en los 19.710,8 puntos, ante una semana en la que los inversores tendrán la vista puesta en la volatilidad de los mercados internacionales.

"El mercado continuará mostrando volatilidad en las próximas semanas, pendiente de la publicación de datos macroeconómicos clave para la dirección de las políticas monetarias", han afirmado los analistas de Renta 4.

De su lado, los analistas de Bankinter han avanzado que la semana será de transición en los mercados, pero se registrarán rebotes por el sector tecnológico y de semiconductores. En concreto, esta semana Samsung publicará sus resultados, SK Hynix comenzará a cotizar en Nueva York y Space X se incoporará al Nasdaq.

Este lunes se ha conocido que los nuevos pedidos de la industria manufacturera de Alemania aumentaron un 1,9% en mayo con respecto al mes anterior, cuando habían caído un 3,2%, según las cifras provisionales de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En el plano nacional, el ministro de Hacienda, Arcadi España, reunirá este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como a la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En la media sesión, los valores que más avanzaban eran Indra (+2,68%), Amadeus (+1,84%), IAG (+1,83%), Banco Sabadell (+0,72%) y Mapfre (+0,63%). Del lado contrario, se situaban Iberdrola (-3,26%, por el efecto 'ex dividendo'), Acciona (-3,15%), Solaria (-2,79%) y Repsol (-2,73%, también por el efecto 'ex dividendo').

La evolución era mixta en el resto de mercados. Londres también caía, con un 0,08%; pero París subía un 0,23%; Fráncfort, un 0,26%; y Milán, un 0,07%.

Respecto al crudo, el barril de Bret caía un 0,50%, hasta los 71,77 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 68,44 dólares, un 0,36% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años caía al 3,406%, desde el 3,420% del cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se mantenía en 48,5 puntos básicos.

El euro se depreciaba un 0,18% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse con un tipo de cambio de 1,1417 dólares por cada euro.