Gobierno presenta el Plan Estatal de Fertilizantes para reducir su dependencia y producir más y mejor

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el Plan Estatal de Fertilizantes, que prevé que esté listo en el primer trimestre de 2027 y que cuenta con recursos, un calendario y medidas concretas para que España produzca más y mejor, reduzca su dependencia y garantizar la seguridad alimentaria.

"Ponemos en marcha este plan, que es muy importante para el sector, para que España, de la mano del resto de autoridades y de la mano del sector, produzca más y mejor, pero que también lo haga reduciendo su dependencia y podamos apoyar con más eficacia a quienes garantizan nuestra seguridad alimentaria", ha asegurado Sánchez en un acto en San Martín de la Vega (Madrid).

De esta forma, el presidente del Gobierno ha avanzado que ya está en marcha el grupo de trabajo interministerial y próximamente vendrá el diálogo con todas las administraciones también competentes en la materia, así como los actores implicados para que "esté listo" en el primer trimestre de 2027.

Un plan que se basa en tres ejes de acción prioritaria como son la apuesta por la agricultura de precisión, que permita reducir costes y ganar en rentabilidad; la autonomía estratégica para reducir la dependencia exterior. "No vamos a cerrarnos, pero sí hay que reducir la dependencia de fuentes de energía que no son las nuestras, es elegir transformar la transformación agraria para ganar en autonomía estratégica y ser soberanos desde el punto de vista agrario", ha explicado.

Mientras que el tercer eje es la transparencia en los precios, Con un sistema de información sobre el mercado de fertilizantes que nos permita anticiparse, detectar tensiones y responder con rapidez a situaciones inflacionistas sobrevenidas como las que se están viviendo en estos últimos tiempos.

En este contexto, Sánchez ha avanzado que hoy se ha publicado el primer listado de 425.000 beneficiarios de la ayuda para la compra de fertilizantes por más de 600 millones de euros, dentro de las medidas por la guerra en Irán, mientras que el pasado lunes en el Consejo de Ministros se amplió en 165 millones de euros el fondo para la compra de fertilizantes.

"En total, hemos movilizado más de 1.100 millones de euros en ayudas al sector primario para paliar esta crisis, una cifra que es más del doble de la media europea. Además, seguimos sosteniendo las medidas que ya funcionan. Con el segundo Real Decreto de respuesta, prácticamente duplicamos las ayudas por hectárea, mantenemos el descuento de 20 céntimos por litro del gasóleo A y consolidamos la Línea ICO específica, con hasta 300 millones de euros para financiación", ha recordado.

El presidente del Gobierno ha destacado la importancia de ofrecer una "respuesta estructural a los desafíos coyunturales, con transformaciones hacia una agricultura más sostenible, más eficiente y menos dependiente del exterior". "Creo que es así como protegemos al sector primario, a agricultores y a ganaderos con hechos y no solamente con palabras", ha indicado.

"Es un plan sobre una transición que debemos afrontar entre todos y que debe ser justa, pensando sobre todo en agricultores y ganaderos para que tengamos unos precios justos y por supuesto también pueblos más vivos, porque la España rural no es una periferia del progreso, es una de sus columnas vertebrales, porque es la que produce, alimenta y protege nuestro territorio, conservando nuestra diversidad", ha recalcado.

PLANAS CELEBRA EL PLAN DE FERTILIZANTES DE ESPAÑA

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el sector agrario tiene un "reto muy importante" en la cuestión de fertilizantes, que han registrado un incremento del 60% desde la guerra de Ucrania y que se han elevado en más de un 30% con el conflicto en Oriente Medio.

El titular del ramo ha celebrado que el Ejecutivo ha puesto a disposición del sector ya una "suma muy importante" para paliar el impacto y aboga por conseguir una utilización más eficiente de los fertilizantes. "No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad y estamos de acuerdo que esa rentabailidad nos da la garantía del futuro de producción", ha subrayado.

Planas ha reiterado que este plan estatal de fertilizantes es la "contribución española a la acción europea". "Este plan de fertilizantes diseña perfectamente el corto, el medio y el largo plazo. Se ha quedado corta la Comisión Europea en el corto, pero ahí ha estado el Gobierno de España para llevar a cabo esta tarea, que es absolutamente necesaria de cara al futuro", ha recalcado.