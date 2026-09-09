El Ibex 35 cae un 0,9% en la apertura, lastrado por Inditex (-3%) y con el crudo a más de 99 dólares

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una caída del 0,92% que le ha llevado a situarse en los 19.813,6 puntos, perdiendo la cota de los 19.900 enteros que logró retener el martes, lastrada por Inditex, que caía más de un 3% pese a presentar resultados semestrales récord.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después del nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo hasta su nivel más alto en casi siete semanas. De hecho, el Brent cotiza actualmente cerca de los 100 dólares por barril.

El Ejército de EEUU ha afirmado este martes haber "destruido" cinco petroleros iraníes en represalia por los intentos de la República Islámica de atacar durante los últimos días un buque de guerra de la Armada estadounidense con misiles balísticos.

"Las fuerzas del Mando Central del Ejército de EEUU (Centcom) han destruido cinco petroleros iraníes este 8 de septiembre, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica atacara en dos ocasiones durante los últimos dos días a un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos con misiles balísticos", ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje en redes.

En respuesta a las "acciones agresivas" de EEUU contra "petroleros y buques iraníes", la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este miércoles un ataque con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores estadounidenses a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

"La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sometido a la base estadounidense Al Azraq, en Jordania, a feroces ataques con misiles durante la operación de castigo al agresor, denominada 'Yahida Karrar'", ha anunciado el órgano militar en un comunicado.

EL BRENT SUBE UN 1,4%

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,4% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 99,3 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 1,3%, hasta los 94,2 dólares por barril. El precio del Brent ya acumula este mes una subida de casi el 13% y es un 47% más caro que hace un año.

En el plano macro internacional, este miércoles se ha conocido que el índice de precios de producción de China se situó el pasado mes de agosto en el 3,8% en tasa interanual, frente a la subida del 3,5% del mes de julio, mientras que el IPC del gigante asiático escaló hasta el 0,8% interanual.

INDITEX LIDERA LAS CAÍDAS DEL IBEX

En el terreno empresarial, Inditex ha informado, antes de la apertura del mercado, de que registró un beneficio neto de 2.980 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 31 de julio), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a un año antes y volver a lograr nuevos récords con sus resultados.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,98%), Endesa (+0,82%), Naturgy (+0,4%) y Enagás (+0,2%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Inditex (-3,04%), Puig (-2,3%), Aena (-1,9%) y Caixabank (-1,5%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo negativo. Mientras Milán y Francfort caían un 0,4%, París bajaban un 0,6% y Londres se dejaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1642 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,823%.