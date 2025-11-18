El Ibex 35 cae un 1,3% y pierde los 16.000 puntos en la apertura, pese a la menor tensión global

Archivo - Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este martes con un descenso del 1,3%, perdiendo la cota psicológica de los 16.000 enteros al situarse en 15.965,8 puntos hacia las 09.00 horas, en un escenario de menor tensión geopolítica tras la aprobación del plan de paz para Gaza por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En concreto, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por 13 votos a favor, dos abstenciones --Rusia y China-- y ningún voto en contra la Resolución 2803, que recoge el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, incluido el despliegue de una fuerza internacional de paz.

Por otra parte, en el ámbito macroeconómico español, el Gobierno revisará al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025, desde el 2,7% al 2,9%, en el Consejo de Ministros de este martes, que aprobará el límite de gasto no financiero --conocido como 'techo de gasto'-- y los objetivos de estabilidad que acompañarán a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Finalmente, las Bolsas estarán pendientes esta semana de los resultados de Nvidia --que se conocerán este miércoles y, según Banca March, se han transformado en un evento con repercusión macroeconómica debido a las incógnitas sobre el sector tecnológico y sus elevadas valoraciones--, así como en el informe de empleo de septiembre de Estados Unidos, que se publicará el jueves después de haber sido aplazado en octubre por el cierre gubernamental.

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a Solaria (+1,06%) y Redeia (+0,2%). En el lado opuesto destacaban las caídas de Indra (-3,67%), junto con Amadeus y Acciona Energía, que retrocedían un 2,89% y un 2,4%, respectivamente.

Las principales Bolsas europeas abrían hoy la jornada con signo negativo, con bajadas del 1,6% para Milán, del 1,5% para París, del 1,3% para Francfort y del 1% para Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,5% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,86 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, decrecía un 0,6%, hasta los 59,52 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1604 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,210%.