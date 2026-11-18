Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este miércoles con un retroceso del 1,28%, hasta situarse en los 19.373,30 puntos, en un contexto marcado a nivel internacional por la presentación de resultados correspondientes al tercer trimestre por parte de Nvidia.

La tecnológica logró un beneficio neto de 65.287 millones de dólares (unos 59.335 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, comprendido entre finales de julio y finales de octubre, lo que supone elevar sus ganancias en un 105% respecto al año anterior.

La firma superó así los pronósticos de los analistas, en sus primeras cuentas trimestrales con Jensen Huang fuera de la directiva tras saltar el escándalo relacionado con sus infidelidades.

No obstante, el analista de XTB, Javier Cabrera, recalca que "persisten dudas relevantes por el aumento de más del 140% en las cuentas a cobrar, las investigaciones de la SEC y unos compromisos fuera de balance que alcanzan los 668.000 millones de dólares de cara a la llegada del nuevo consejero delegado".

La atención de los inversores esta semana ya está totalmente puesta en cómo recibirá el mercado el debut bursátil de Anthropic, que tiene previsto unirse al exclusivo club de empresas con un valor superior al billón de dólares.

"Nos parece especialmente relevante que se trate de la primera compañía puramente centrada en inteligencia artificial que accede a los mercados de capitales. No sería sorprendente observar una evolución similar a la de otras grandes OPVs recientes, con un fuerte repunte inicial impulsado por la demanda generada durante el proceso de colocación", señalan el codirector de renta variable y cogestor de la estrategia Big Data de Edmond de Rothschild AM, Charles Lilford, y el cogestor de la estrategia Bid Data de la gestora, Xiadong Bao.

Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE), cuya presidencia se despeja para el candidato español, Pablo Hernández de Cos, ha avisado de que las altas valoraciones en los mercados impulsadas por las ambiciosas expectativas sobre la IA, así como los desequilibrios fiscales ante unos elevados niveles de endeudamiento y crecientes necesidades de financiación, en un contexto de tensiones geopolíticas, representan las mayores amenazas para la estabilidad financiera en la zona euro.

Al otro lado del Atlántico, siguiendo con la banca central, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, el mayor de los bancos regionales del sistema de la Fed, John Williams, ha defendido que los datos más recientes constatan la fortaleza de la economía y el mercado laboral de Estados Unidos, así como la necesidad de seguir trabajando para devolver la inflación al 2%, aunque considera que no es el momento de adoptar medidas drásticas.

En el plano empresarial, Enagás ha informado de que el Ciadi ha vuelto a darle la razón en los frentes abiertos con Perú y en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en las sociedades peruanas Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA).

En concreto, ordena al país sudamericano permitir a la energética transferir al exterior los dividendos devengados, presentes y futuros, provenientes de su participación en TGP y devolverle una garantía de 65 millones de dólares (unos 59,2 millones de euros).

Volviendo a la Bolsa española, solo dos valores finalizaron la sesión en positivo: IAG (+0,37%) y Redeia (+0,06%). De su lado, Repsol encabezó los recortes (-6,42%), seguido de Indra (-4,19%), CaixaBank (-2,58%), Telefónica (-2,56%) y Unicaja (-2,11%).

Siguiendo la tónica del índice español, el resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada con caídas: el índice británico FTSE 100 perdió un 1,30%, el francés Cac 40 un 0,85%, el alemán Dax un 1,19%, el italiano FTSE MIB un 1,32% y el Euro Stoxx 50 un 0,93%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con descensos al cierre de las Bolsas europeas: el Dow Jones perdía un 1,08%, el S&P 500 un 0,60% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, se dejaba un 0,15%, con Nvidia cediendo un 2,44%.

Respecto al ámbito de las materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, se situaba en los 91,26 dólares, lo que supone un descenso del 2,02%, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 83,60 dólares, un 2,80% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,942%, sin cambios frente al 3,942% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en los 56,57 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,35% frente al dólar, por lo que alcanzaba un tipo de cambio de 1,0961 dólares por cada euro.

En cuanto a los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro retrocedía un 2,99%, hasta situarse en los 3.748 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, cedía un 1,47% hasta los 62.810 dólares.