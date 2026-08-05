El Ibex 35 cierra en 20.057 puntos, un 0,17% más

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 5 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles en los 20.057 puntos, lo que supone un alza del 0,17% respecto al cierre del martes, perdiendo algo de fuerza frente a la cotización registrada en el tramo medio de la negociación.

La atención de los inversores sigue puesta en las tensiones de Oriente Próximo y las perspectivas de un acuerdo definitivo de paz. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aseverado este martes que el estrecho de Ormuz, situado en el centro del foco de tensiones de la guerra en Oriente próximo, abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro" y, entonces, el mismo se abrirá igualmente.

En el sector financiero, Banco Santander ha indicado que la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) le ha notificado su visto bueno para seguir adelante con la adquisición de Webster Financial. La entidad espera cerrar la operación el 20 de febrero.

En este contexto, los valores que más han subido han sido Indra (+3,05%), Puig (+2,53%), Fluidra (+2,07%), Amadeus (+1,88%) e IAG (+1,57%). Del lado contrario se han situado Acciona Energía (-2,99%), Cellnex (-2,74%), Acciona (-2,61%), Solaria (-2,08%) y Repsol (-1,52%).

Respecto al resto de bolsas europeas, Fráncfort ha caído un 0,29% y Milán, un 0,17%; mientras que Londres ha subido un 0,08% y París, un 0,03%.

El barril de Brent cotizaba al cierre de la sesión europea en los 79,43 dólares, un 0,09% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía a 75,47 dólares, un 0,41% menos.

El rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,549%, desde el 3,535% del cierre del martes. La prima de riesgo frente a la deuda alemana alcanzaba los 43,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,13% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1547 dólares por cada euro.