El Ibex 35 cierra con una ligera subida del 0,1% y se acerca a los 16.400 enteros gracias a Inditex

Archivo - Paneles del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado su sexta jornada consecutiva al alza, con una ligera subida del 0,11%, que le ha permitido acercarse hasta los 16.389,0 enteros, gracias al impulso de Inditex, que se ha revalorizado más de un 2%.

Entre las referencias, los analistas de Renta 4 destacan la reunión de los países de la OPEP+ de este fin de semana que, liderados por Arabia Saudí y Rusia, han ratificado su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026.

Resaltan también las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, en las que ha afirmado que "en breve" anunciará el sustituto del presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, quien acaba su mandato en mayo de 2026. Para Renta 4 uno de los mejores posicionados es Kevin Hassett, que es el actual director del consejo económico de la Casa Blanca y partidario de recortar tipos.

En este sentido, los analistas de Barclays señalan que un cambio en la presidencia no tiene por qué implicar un cambio en el rumbo de la política monetaria de la Fed, puesto que las decisiones las toma el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) en conjunto, y no solo el presidente.

Por otro lado, Renta 4 señala que el inicio de las ventas navideñas, con el Black Friday, muestra un consumo privado "resiliente" en EEUU, a pesar de la incertidumbre sobre el mercado laboral y los aranceles. "Según Mastercard, las ventas crecieron un 4,1% el viernes, superando el 3,4% del año anterior, un dato que incluye ventas tanto 'online' (+10,4%, por debajo del año previo) como en tiendas físicas (+1,7%, por encima del dato de un año antes)", agrega.

Igualmente, los expertos resaltan la "creciente tensión" entre EEUU y Venezuela, después de las declaraciones de Trump de este pasado sábado sobre que el espacio aéreo venezolano quedaba cerrado ante la intensificación de su lucha contra el narcotráfico.

En el terreno empresarial y fuera del Ibex 35, Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

En este contexto, las mayores subidas del selectivo madrileño han sido las de Inditex (+2,16%), Repsol (+1,44%), CaixaBank (+1,14%), BBVA (+1,05%) y Mapfre (+1,00%). En cuanto a las mayores caídas, los descensos más pronunciados se los han anotado Indra (-2,91%), ACS (-2,57%), Acciona Energía (-1,99%) y Solaria (-1,95%).

El resto de los principales mercados europeos han cerrado en negativo, en contraposición al índice español. Fráncfort ha perdido un 1,04%; París, un 0,32%; Milán, un 0,22%; y Londres, un 0,19%.

El barril de Brent se situaba en los 63,02 dólares en la media sesión europea, un 1,03% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 59,20 dólares, un 1,11% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,225%, frente al 3,164% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se elevaba levemente hasta 47,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,22% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1624 dólares por cada euro.