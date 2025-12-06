Hacienda recauda 6.575 millones de euros más hasta octubre por las subidas de impuestos introducidas este año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen del pasado jueves. - Álex Zea - Europa Press

El Ministerio de Hacienda ha ingresado hasta el mes de octubre un total de 6.575 millones de euros por las subidas y cambios impositivos introducidos este año, según el informe mensual de recaudación de la Intervención General de la Administración del Estado recogido por Europa Press.

Entre las medidas que se introdujeron a comienzos de año y que han supuesto un ingreso extra a las arcas públicas se encuentran la vuelta del 4% del IVA aplicado a los alimentos básicos (desde el 2% al que se había rebajado) como el aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos o el queso; así como la subida al 10% del IVA a otra serie de productos (frente a la rebaja introducida del 7,5%) como los aceites de semillas y la pasta.

Asimismo, el IVA de la electricidad volvió desde el 1 de enero de este año al tipo general del 21%, por encima del 10% que tuvo hasta finales de 2024 como consecuencia del alza del precio de la energía tras la guerra de Ucrania.

El año 2025 también se inició con cambios en el Impuesto sobre Sociedades que han reportado más recaudación al fisco, como la reversión obligatoria de pérdidas por deterioro o las limitaciones a la compensación de bases imponibles negativas. Igualmente, se modificó la tasa fiscal que pagan los bancos, se elevaron algunos impuestos especiales y se introdujo un nuevo tributo a los cigarrillos eléctricos.

Todas estas medidas han aportado unos ingresos adicionales de 6.575 millones de euros hasta octubre, según los datos de Hacienda recogidos por Europa Press, procediendo prácticamente la mitad, unos 3.091 millones de euros, de los cambios introducidos en el Impuesto sobre Sociedades.

Del total del impacto en el Impuesto sobre Sociedades, 2.309 millones se deben al efecto que ha tenido la consolidación de solo el 50% de las pérdidas de los grupos empresariales, que estuvo en vigor en 2023 y que ha vuelto a tener vigencia este año; así como el efecto neto positivo de 1.696 millones por disminución de los límites en la compensación de las bases imposibles negativas aplicables a las grandes empresas con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros, que ha pasado del 70% al 50% o 25%.

Esta norma estuvo en vigor anteriormente, desde 2016 hasta que fue anulada por sentencia al inicio de 2024, y ha vuelto a tener vigencia en 2025.

También ha tenido un efecto positivo la recaudación del tercer pago fraccionado de 2024 del Impuesto de Sociedades por 36 millones, debido a la extensión del plazo general de ingreso del 20 de diciembre hasta el 5 de febrero de 2025 respecto de las sociedades con domicilio fiscal en la provincia de Valencia y otros municipios afectados en otras provincias como consecuencia de la Dana.

1.874 MILLONES EXTRA POR EL ALZA DEL IVA

En el caso del IVA, se ha producido un incremento neto de recaudación de 1.874 millones, debido, principalmente a la recuperación de los tipos impositivos aplicables a los productos alimentarios y energéticos, con un efecto positivo en la recaudación de 1.774 y 447 millones, respectivamente.

De su lado, en los impuestos especiales el impacto neto también ha sido positivo con 759 millones. La mayor parte, 436 millones, se deben a la recuperación en el Impuesto sobre la Electricidad del tipo original del 5,113%, frente a la rebaja introducida por la crisis energética, que se suman a los 301 millones más por la subida de tipos del Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco.

Con un impacto positivo de 1.423 millones figura también el ingreso del nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas Entidades Financieras, que sustituye al gravamen temporal de entidades de crédito, así como el incremento neto de recaudación de 807 millones del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que desde el 1 de julio de 2024 la recuperación del tipo impositivo es total.

Como novedad fiscal de 2025, aunque con un impacto menor, la aprobación en el mes de abril del nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos ha permitido recaudar 22 millones de euros.

A pesar de estos ingresos netos adicionales que ha recaudado la Hacienda Pública hasta octubre, en los ingresos por IRPF la variación neta es negativa por importe de 1.093 millones, dados los menores ingresos por 1.936 millones de euros debido a la sentencia a favor de los pensionistas que efectuaron aportaciones a mutualidades laborales y que ahora han recibido una devolución por sus aportaciones extra.