El Ibex 35 cierra la semana plano, pero mantiene los 20.000 puntos, con el crudo en 95 dólares

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la semana con una alza del 0,04%, hasta situarse en los 20.050,70 puntos, después de subir un 0,25% en la jornada de este viernes.

Los inversores permanecen atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos (EEUU) y el intercambio de ataques entre ambos países en los últimos días, que ha impulsado el precio del crudo hasta los 95 dólares.

El secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, ha celebrado este jueves que "la Unión Europea (UE) se haya unido oficialmente a la Operación Marginado Económico", la ofensiva financiera emprendida por la Administración de Donald Trump contra Irán, aludiendo a la declaración emitida el lunes por la Comisión Europea en el contexto de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

Respecto al enclave estratégico, el Ejército de Estados Unidos ha elevado a más de 90 los buques contra los que ha intervenido en el marco de su bloqueo en el estrecho de Ormuz, incluidos 87 que han sido "redirigidos" en la zona.

En paralelo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el miembro de la derecha radical Itamar Ben Gvir, ha presentado un plan para expulsar a 1,86 millones de palestinos de la Franja de Gaza en siete años como parte de la campaña electoral de su partido.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- caía un 0,39% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 95,23 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU--, se abarataba un 0,80%, hasta los 90,58 'billetes verdes' el barril.

En el terreno macro, se ha conocido que el mercado laboral de Estados Unidos generó 162.000 nuevos empleos en agosto, dando así la vuelta a los datos de destrucción de 23.000 empleos del anterior mes y superando las expectativas de los analistas.

"Para la Reserva Federal, es probable que este informe no sea motivo suficiente para subir los tipos de interés en la próxima reunión del FOMC. Más bien, mitiga los riesgos a la baja sin añadir presiones sobre los precios internos a una ecuación dominada por factores externos, como los precios de la energía y los aranceles", expone el economista jefe de DWS para Estados Unidos, Christian Scherrmann.

Pocas horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado a la Reserva Federal (Fed) que rebaje los tipos de interés o, en caso contrario, cesará el comercio con todos aquellos países con los que Estados Unidos mantenga superávit comercial.

Además, en Europa se han conocido, antes de la apertura del mercado, los nuevos pedidos de la industria manufacturera de Alemania, que aumentaron un 2,5% en julio respecto al mes anterior, tasa que se ha moderado en 1,2 puntos en relación al incremento del 3,7% registrado en junio.

En el plano empresarial, el Grupo Volkswagen aprobó ayer por unanimidad el denominado 'Plan Futuro 2030', un programa de transformación que contempla la salida de 50.000 trabajadores y un recorte del catálogo de modelos de alrededor de un 50%. Al mismo tiempo, cuatro fábricas europeas del grupo verán limitada su viabilidad desde 2031 --Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm--, aunque la hoja de ruta de la firma automovilística no habla por ahora del futuro de Seat.

Por su parte, CaixaBank ha informado este viernes de que ha alcanzado una ejecución del 55,7% en la decimoctava semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de este viernes han sido ArcelorMittal (+2,50%), Naturgy (+1,50%), ACS (+1,39%), Acerinox (+1,38%) y Solaria (+1,33%). De su lado, Repsol encabezó los descensos (-2,12%), seguido de Cellnex (-1,27%), Acciona Energía (-1,12%), Mapfre (-0,70%) y Rovi (-0,42%).

El resto de los principales parqués europeos ha finalizado la semana con dudas: el índice británico FTSE 100 ha cerrado la sesión de este viernes en tablas, el francés Cac 40 cedió un 0,09%, el alemán Dax subió un 0,17%, el italiano FTSE MIB perdió un 0,28% y el Euro Stoxx 50 ganó 0,16%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con pérdidas: el Dow Jones se dejaba un 0,57%, el S&P 500 un 0,51% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, perdía un 0,41%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,772%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 43,95 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,05% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1620 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 1,12% hasta situarse en los 4.489 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, caía un 2,39% hasta los 79.402 dólares.