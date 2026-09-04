Hacienda saca adelante el nuevo modelo de financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Hacie- Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con los votos de la Administración General del Estado y el apoyo de Cataluña y Canarias, según ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en rueda de prensa.

El ministro ha destacado que hacía 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatía un modelo de financiación y 12 años desde que el actual "ha caducado".

El acuerdo contempla que las comunidades autónomas reciban casi 21.000 millones de euros adicionales para financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda, lo que, según España, permitirá "incrementar significativamente" los recursos disponibles para mejorar la gestión de estos servicios públicos.

España ha defendido que el modelo presentado por el Gobierno es "el único modelo que hay sobre la mesa" y ha criticado al Partido Popular por no haber presentado "ningún modelo, ninguna propuesta alternativa al actual".

El ministro ha reivindicado la "voluntad de diálogo" del Gobierno durante todo el proceso y ha recordado que el CPFF, que estaba previsto para finales de julio, fue aplazado a petición de numerosas comunidades autónomas, que reclamaron más plazo y más información. "Las dos cosas fueron aceptadas", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que las comunidades autónomas han tenido "tanta información" durante la negociación de un modelo de financiación como en pocas ocasiones y ha defendido que la "transparencia del modelo es máxima".

El Gobierno ha repasado el proceso iniciado en diciembre de 2021 con una propuesta sobre población ajustada y continuado en diciembre de 2023 con el ofrecimiento del presidente Pedro Sánchez al líder de la oposición para negociar un nuevo modelo, así como con distintas reuniones técnicas y la presentación de una nueva propuesta en enero de 2026.

UN MODELO COMÚN Y DE ADHESIÓN VOLUNTARIA

España ha defendido que el modelo aprobado es "común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común" y que "no es un modelo especial, no es un modelo a la carta". A su juicio, trata de ser una "síntesis razonable" de las necesidades, peticiones y singularidades de los distintos territorios.

Además, ha resaltado que la adhesión al modelo será voluntaria, de forma que las comunidades autónomas podrán no adherirse y continuar con el actual si el Congreso de los Diputados aprueba el nuevo sistema.

El ministro ha rechazado que se trate de un modelo que beneficie únicamente a Cataluña y ha señalado que Andalucía será la Comunidad que más recursos reciba de la financiación adicional y que todas las comunidades mejorarán su posición.

En este punto, ha criticado la ausencia de la Comunidad de Madrid del CPFF y ha acusado al PP de ser incapaz de presentar un modelo alternativo, porque sus comunidades autónomas "no se ponen de acuerdo entre ellas".

También ha reprochado a varios gobiernos autonómicos del PP que hayan renunciado a defender sus intereses por una "instrucción política" de la dirección nacional del partido, citando a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

El ministro ha puesto como ejemplo las propuestas de las comunidades y ha señalado que la propuesta planteada por Andalucía sobre la población ajustada perjudicaría a Castilla y León, al suponer la pérdida de más de 100.000 habitantes en términos de población ajustada.

CASI 21.000 MILLONES ADICIONALES

España ha explicado que el nuevo modelo parte de la capacidad tributaria de las comunidades para avanzar en una mayor autonomía, seguida de una nivelación horizontal y una nivelación vertical, que incorpora la aportación del Estado al conjunto del sistema.

Esta última supone casi 21.000 millones de euros adicionales, una aportación que España ha calificado de "esfuerzo sin precedentes" y de "renuncia sin precedentes" a capacidad de gasto del Gobierno central en beneficio de las comunidades autónomas y del Estado del bienestar.

Estos tres elementos representan el 99% de los recursos que se distribuyen. El 1,4% restante corresponde al mecanismo de IVA-Pymes y al Fondo Climático, ambos voluntarios, mientras que el modelo incorpora también el mantenimiento del 'statu quo' para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual.

El ministro ha señalado que el modelo permitirá corregir las diferencias de financiación entre territorios, que actualmente alcanzan los 1.500 euros por habitante entre la comunidad mejor y peor financiada, y hacerlo de forma "más equitativa", "más igualitaria", "más solidaria" y "más transparente".

Asimismo, ha explicado que el Fondo de Dinamismo, destinado a equiparar a la media a las comunidades que estén por debajo de ella, ya estaba contemplado en la propuesta y cuenta con 3.000 millones de euros.

El acuerdo incorpora además la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales, así como la creación de un nuevo fondo para tener en cuenta otros factores relevantes para la convergencia regional, como la población flotante derivada del turismo, la despoblación, la masa forestal o la reindustrialización. La cuantía de este nuevo fondo todavía no está cerrada.

EL GOBIERNO QUIERE QUE ENTRE EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2027

España ha señalado que la aprobación del CPFF supone "una etapa muy relevante" del proceso, pero ha recordado que todavía debe pasar por el Consejo de Ministros y llegar como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios tendrán "la última palabra".

El ministro ha confiado en que el Congreso apruebe el modelo y ha defendido que la negociación parlamentaria debe desarrollarse "con toda normalidad", trabajando con los grupos parlamentarios y mediante enmiendas y acuerdos.

En cuanto a los plazos, ha afirmado que la voluntad del Gobierno es que el nuevo modelo pueda estar vigente el 1 de enero de 2027, aunque ha reconocido que dependerá de la tramitación parlamentaria.

Respecto a la posibilidad de introducir cambios durante esa tramitación, España ha señalado que el Gobierno trabajará "partiendo de la propuesta y del proyecto elaborado y hoy acordado" y que se hablará de los distintos temas durante la negociación parlamentaria.

Sobre la petición de ERC para que la Generalitat gestione la recaudación del IRPF, ha reiterado que la posición del Ministerio pasa por una gestión tributaria "en red", equivalente para el conjunto de comunidades autónomas y destinada a mejorar la gestión.

En cuanto a la quita de deuda autonómica, ha indicado que ya se ha superado el debate a la totalidad en el Congreso y que el asunto se encuentra en la tramitación ordinaria de enmiendas.

Por último, sobre Ceuta, ha asegurado que el Gobierno trabajará con la Comisión Europea para darle una mayor relevancia en el ámbito europeo y ha garantizado a la consejera de Hacienda de la ciudad autónoma los recursos necesarios para asegurar su estabilidad financiera.