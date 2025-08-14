El Ibex 35 conquista los 15.200 puntos al cierre (+1,24%), inéditos desde 2007, con BBVA subiendo un 2%

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 22 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves situado en los 15.206,4 puntos, lo que supone un incremento del 1,24% en comparación con el miércoles, en una jornada en la que BBVA ha subido un 2% coincidiendo con que se ha conocido su decisión de activar la vía judicial por las condiciones del Gobierno a la OPA sobre Banco Sabadell.

El banco liderado por Carlos Torres recurrió el pasado mes de julio ante el Tribunal Supremo la condición marcada por el Gobierno para aprobar la OPA sobre el banco catalán. Esta condición supone que ambas entidades deberán tener un patrimonio y gestión independientes durante un periodo mínimo de tres años, extensible a cinco.

"Aunque es una situación que no debería cambiar nada sobre la OPA en el corto plazo, ya que el análisis podría llevar hasta un año, este plazo está dentro del rango de la restricción de tres años planteada por el Gobierno. Si el Supremo anula o flexibiliza las condiciones, BBVA podría integrar Sabadell antes de lo previsto", ha indicado el analista de XTB, Manuel Pinto.

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está barajando nombrar al sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed de entre una lista de once candidatos, tres de los cuales no habían trascendido hasta ahora.

Asimismo, este jueves se ha conocido que el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre del año, cuatro décimas por debajo del crecimiento del 0,7% experimentado en los tres primeros meses de 2025.

De su lado, el crecimiento del PIB de la zona euro se desaceleró en el segundo trimestre del año al 0,1%, coincidiendo con la fase más aguda de tensiones comerciales, frente a la expansión del 0,6% observada en los primeros tres meses de 2025, según ha confirmado este jueves Eurostat.

Respecto a España, el INE ha publicado que la cifra de negocios de la industria subió un 3,4% en junio en relación al mismo mes de 2024, mientras que el sector servicios facturó un 6,4% en el sexto mes del año.

Los valores que más han subido este jueves han sido Iberdrola (+2,14%), BBVA (+2%), ACS (+1,87%), Ferrovial (+1,84%), Endesa (+1,81%), Inditex (+1,41%), Redeia (+1,23%) y Amadeus (+1,16%).

Solamente cuatro componentes del selectivo han finalizado la sesión en 'rojo': Grifols (-0,87%), Repsol (-0,45%), Puig Brands (-0,37%) y Logista (-0,27%).

El resto de las principales bolsas europeas también ha reaccionado al alza este jueves. Londres ha subido un 0,08%; París, un 0,74%; Fráncfort, un 0,75%; y Milán, un 1,04%.

El barril de Brent cotizaba en los 66,74 dólares al cierre de la sesión europea, un 1,69% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 63,79 dólares, un 1,84% más.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,265% este jueves, frente al 3,232% del cierre del miércoles. La prima de riesgo frente a la deuda alemana ha repuntado así tres décimas, hasta los 55,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,55% frente al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1643 dólares por cada euro.

Aunque durante esta jornada el bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos al tocar los 124.000 dólares por cada unidad de la criptodivisa, al finalizar la sesión europea había caído hasta el entorno de los 118.000 dólares.