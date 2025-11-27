El Ibex 35 cotiza con una ligera caída del 0,1% al mediodía, pero resiste sobre los 16.300 enteros

Archivo - Paneles digitales en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba a la baja al mediodía, con un ligero descenso de 0,11%, pero aguantaba sobre la cota de los 16.300 enteros, en una jornada en la que no contará con la referencia de Wall Street, cerrado por la celebración en EEUU del día de Acción de Gracias.

Además, los analistas de Renta 4 recuerdan que mañana el parqué neoyorquino abrirá durante la mitad de la sesión, si bien entre mañana viernes y el lunes se celebrarán el Black Friday y el Cyber Monday, lo que inicia la campaña navideña y puede dar pistas sobre la evolución del consumo privado estadounidense.

De la jornada de ayer, los expertos destacan el desempleo semanal, que se encuentra en mínimo de nueve meses, lo que sugiere que el mercado laboral "no está tan débil como algunos temen". Aún así, las probabilidades de una bajada de tipos de 25 puntos básicos en la reunión del 10 de diciembre de la Reserva Federal de EEUU (Fed) se mantienen en el 80%.

Por su parte, el Libro Beige de la Fed, publicado también este pasado miércoles, mostró un tono "cauto" respecto a la evolución de la actividad económica, aunque con cierta presión a la baja en el empleo y al alza en inflación por los aranceles.

En cuanto a los presupuestos del Reino Unido, presentados ayer por la canciller de Hacienda, Rachel Reeves, Renta 4 destaca que fueron "algo más restrictivos" de lo esperado, pero que han sido "bien recibidos" por el mercado. Los expertos explican que estas cuentas dan un colchón fiscal superior al esperado, a pesar de la revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento por productividad. Este colchón, explica la entidad, se conseguirá a costa de unos mayores impuestos, lo que permitirá una menor emisión de deuda.

En cuanto a la sesión de hoy, las referencias escasean. Renta 4 solo destaca los datos de confianza del consumidor en la eurozona y en Alemania, que han mejorado ligeramente.

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela ha revocado las concesiones de seis aerolíneas, entre ellas la española Iberia, "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos". En el tramo medio de negociación IAG --grupo del que forma parte Iberia-- cotizaba con una subida del 0,51%, excluyendo el efecto 'ex-dividend'.

En este contexto, el Ibex 35 se situaba en los 16.342,3 enteros, con Acciona Energía (+2,22%), Colonial (+2,13%), Indra (+1,44%), Sacyr (+1,31%) y Merlin Properties (+0,88%). Por el lado contrario, las mayores caídas fueron las de ArcelorMittal (-0,94%), Iberdrola (-0,63%), Banco Sabadell (-0,47%), Bankinter (-0,43%), CaixaBank (-0,31%) y BBVA (-0,30%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban en positivo, salvo Londres, que registraba un ligero descenso del 0,09%. Fráncfort avanzaba un 0,25%; Milán, un 0,15%; y París, un 0,06%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, registraba un alza un 0,05% y se situaba en los 63,16 dólares, mientras que su cotización del West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 0,26% hasta los 58,80 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1587 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a diez años subía hasta el 3,165%, con la prima de riesgo en los 48,2 puntos básicos.