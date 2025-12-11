Gestha celebra que el Congreso estudie una proposición de ley para unificar a los funcionarios del Grupo A

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Dic.

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha celebrado que el Congreso de los Diputados haya aprobado iniciar la tramitación de una proposición de ley del Parlamento de Cantabria para unificar el Grupo A del empleo público.

"En la práctica, esto significa eliminar los subgrupos A1 y A2 y dejar un único Grupo A para los cuerpos y escalas superiores, a los que se acceden con título universitario de grado", ha señalado el sindicato a través de un comunicado.

El pasado martes, el Pleno del Congreso debatió la toma en consideración de una proposición de ley para eliminar la división entre los subgrupos A1 y A2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y crear un único grupo A para las titulaciones de Grado o equivalente, de modo que profesiones como enfermeras y fisioterapeutas, entre otros, abandonarían el subgrupo A2 en el que se encuentran actualmente y pasarían al grupo A.

Para Gestha, el paso dado por el Congreso esta semana reabre el debate sobre el reconocimiento efectivo de funciones técnicas superiores que ya realizan muchos cuerpos encuadrados en el subgrupo A2.

En su opinión, con esto se reconoce las funciones superiores a los cuerpos que las realizan, se ordena mejor las carreras y la movilidad fortalece la Administración y se mejora su capacidad de atraer y retener talento, lo que redunda en un mejor servicio a la ciudadanía.

La organización ha valorado en un comunicado que el Congreso "abra el melón" de una cuestión "aplazada durante tantos años" y confía en que la tramitación culmine con un marco claro y actualizado que reconozca la realidad profesional de todos los funcionarios y dinamice la carrera y la movilidad en toda la Administración.

En este sentido, el sindicato ha recordado que concretamente los técnicos del Ministerio de Hacienda llevan 25 años reclamando un mejor encaje que permita aprovechar su potencial.