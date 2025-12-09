El Ibex 35 cotiza en tablas al mediodía sobre los 16.700 puntos a la espera de la Fed

Archivo - Valores del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 6 de septiembre de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en tablas (+0,01%) al mediodía de este martes, hasta situarse en los 16.712,8 puntos, a la espera de conocerse mañana el resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que se da por descontada una rebaja de los tipos de interés.

El selectivo nacional ha arrancado la negociación con avances y ha estado cerca de tocar la cota de los 16.800 enteros, pero al poco se ha desinflado y en el tramo medio cotizaba sin grandes movimientos respecto a los niveles de cierre de la víspera.

Los analistas de Renta 4 han desgranado que el mercado descuenta al 100% un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed --lo que dejaría los tipos en el 3,5-3,75%--, pero que toda la atención estará puesta en el mensaje de su presidente, Jerome Powell.

Según los expertos de Banca March, en Estados Unidos los mercados se muestran más cautos respecto a los recortes esperados de la Fed: "La llegada de los datos retrasados por el cierre de Gobierno, el impulso de los estímulos fiscales el año que viene y la inamovible fortaleza del consumo han reducido las expectativas de recortes a dos para 2026", han enmarcado.

También en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con un nuevo arancel del 5% sobre los productos importados de México, si éste no libera "200.000 acres-pies de agua" (246,7 hectómetros cúbicos) de inmediato, tras acusar al país vecino de violar el Tratado Integral del Agua.

Además, el mandatario estadounidense ha autorizado a la compañía Nvidia a vender sus chips de inteligencia artificial H200 a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas.

Dentro de la agenda macroeconómica, este martes pivotará en torno a la balanza comercial de Alemania en octubre y la publicación en Estados Unidos del informe de empleo JOLTS en octubre y el índice NFIB de optimismo de empresas pequeñas en noviembre.

En el ámbito nacional, el Tesoro Público ha colocado este martes 2.252,548 millones de euros en una subasta --la última del año-- de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad marginal ofrecida a los inversores por ambas referencias, según el resultado de la emisión publicado por el Banco de España.

En el tramo medio de la negociación, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Indra (+1,45%), Mapfre (+1,15%), ArcelorMittal (+1,01%) y Rovi (+1%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban IAG (-1,5%), Inditex (-0,67%) y Enagás, cuyas acciones cedían un 0,47%.

El resto de los selectivos europeos cotizaba con rumbos dispares: Londres sumaba un 0,07%; Milán un 0,25% y Fráncfort un 0,28%, mientras que París restaba un 0,57%

A la misma hora, el precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,14% hasta situarse en 62,58 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ascenso del 0,12% que lo llevaba a alcanzar los 58,95 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1640 'billetes verdes', sin apenas cambios respecto al lunes, en tanto que el interés exigido al bono español a 10 años bajaba hasta el 3,311% tras restar dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 47,5 puntos.

Por su parte, la onza de oro troy se apreciaba un 0,3%, hasta los 4.203 dólares, mientras que el bitcoin cedía un 1,15% y se cotizaba en los 90.280 dólares.