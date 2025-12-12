Orange acuerda con Lorca la compra de la mitad de MasOrange por 4.250 millones

1035739.1.260.149.20251212192109 Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La teleco francesa Orange ha suscrito un acuerdo vinculante con Lorca, el vehículo de inversión creado por los fondos KKR, Cinven y Providence, para adquirir por 4.250 millones de euros su 50% en MasOrange --la compañía fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange-- y hacerse así con el 100% de la operadora, líder en España por volumen de clientes, según ha indicado la firma gala en un comunicado.

"Esta transacción acelerará el plan estratégico de Orange y fortalecerá su posición en España, su segundo mercado más grande en Europa. Con la plena integración del operador, Orange confirma su compromiso industrial a largo plazo con España y su confianza en MasOrange y en la capacidad de su equipo directivo para generar valor para todos los grupos de interés", ha destacado la empresa francesa.

Se espera que la transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales en este tipo de operaciones, se cierre en el primer semestre de 2026.

Cabe recordar que el pasado 31 de octubre se anunció un acuerdo no vinculante entre ambas compañías, justo al día siguiente de que la empresa y los sindicatos UGT, CCOO y Fetico cerrasen el primer convenio colectivo de la empresa fusionada.

Asimismo, el anuncio llegó una semana después de que el director financiero del grupo Orange, Laurent Martinez, asegurase que la compañía podía asumir la compra del 50% de MasOrange y otras operaciones sin afectar al dividendo.

SALIDA A BOLSA

El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo a finales de marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción.

Otra de las cláusulas apuntaba que la salida a Bolsa de la compañía estaría bloqueada durante los dos años posteriores al cierre de la operación, es decir, hasta abril de 2026.

MAYOR TELECO POR VOLUMEN DE CLIENTES, 'REMEDIES' Y ERE

La fusión de MásMóvil y Orange supuso, además de la creación de la principal teleco en España por volumen de clientes, con 37 millones entre banda ancha y móvil (33 millones a cierre de septiembre), el refuerzo de Digi, que ya es la cuarta operadora en el país.

Sobre este último punto, la aprobación de la fusión por parte de Bruselas estuvo sometida a determinadas condiciones ('remedies') que beneficiaron a Digi.

En concreto, la operadora rumana cerró un acuerdo de 120 millones de euros con MásMóvil para la adquisición de un total de 60 megahercios (MHz) de espacio radioeléctrico en distintas bandas de frecuencia.

Además, Digi cerró otro acuerdo con Orange por el que esta última le concedía a la operadora rumana la opción de celebrar en el futuro un "acuerdo de servicio de itinerancia nacional" para la prestación por parte de Orange a Digi de un servicio mayorista.

Cabe señalar también que poco después del cierre de la fusión de Orange y MásMóvil se produjo un expediente de regulación de empleo que se saldó con la salida de 609 trabajadores (473 salidas voluntarias y 136 despidos forzosos).

'FIBERCO' CON VODAFONE Y REDUCCIÓN DE DEUDA

Otro de los grandes movimientos de MasOrange es el de 'PremiumFiber', la empresa de fibra óptica junto a Vodafone España --propiedad de Zegona-- y con el respaldo del fondo soberano de Singapur (GIC) que empezó a operar hace poco más de una semana, el pasado 4 de diciembre.

La 'fiberco', de la que MasOrange posee el 58%, Vodafone España el 17% y GIC el 25% restante, tiene una estructura de capital con alrededor de 5.000 millones de euros de deuda neta, la mayoría de la cual cuenta con una calificación de grado inversor.

No obstante, tras completarse el acuerdo entre los tres socios de la compañía de fibra a comienzos de este mes, MasOrange ha conseguido reducir su deuda en unos 3.200 millones de euros, mientras que Vodafone España ha captado unos 1.400 millones de euros que destinará a retribuir a sus accionistas.

En ese sentido, la mencionada 'joint venture' inició su actividad con una red de fibra hasta el hogar (FTTH) que cubre alrededor de 12 millones de unidades inmobiliarias y con casi 5 millones de clientes en España.