El Ibex 35 se da la vuelta en la media sesión y cae un 0,26%, perdiendo los 18.100 puntos

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba con una caída del 0,26% en la media sesión de este miércoles, hasta situarse en los 18.094,3 puntos, lo que supone cambiar de signo respecto a la apertura, cuando registraba un leve incremento del 0,2%.

En el plano internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha relajado las restricciones impuestas a Venezuela con una serie de medidas, entre las que destaca una licencia general que permite a las empresas de servicios petroleros operar en el país latinoamericano, dentro del nuevo marco de relaciones entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha desmentido las informaciones publicadas en múltiples medios acerca del supuesto envío de un cargamento de crudo venezolano a Israel, que sería el primero de este tipo desde mediados de 2020, cuando Caracas interrumpió las ventas de petróleo a este país, una situación que no habría cambiado aun después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Dentro de la escasa agenda 'macro' de esta jornada, se ha conocido que el índice de precios de consumo (IPC) de China registró el pasado mes de enero una subida interanual del 0,2%, frenándose así respecto del alza del 0,8% observada al cierre de 2025, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Los inversores están ahora pendientes de tomarle la temperatura a la economía estadounidense en unas horas, cuando se conozca finalmente el dato de creación de empleo en el país norteamericano. La información se complementará el viernes con el dato de inflación del primer mes del año en Estados Unidos.

En este contexto, los principales valores alcistas en la media sesión eran ArcerlorMittal y Rovi (+3,26% ambos), Indra (+1,95%), Enagás (+1,46%), Aena (+1,28%) y Repsol (+1,26%).

Del lado contrario se situaban Amadeus (-2,45%), Grifols (-1,51%), CaixaBank (-1,42%), BBVA (-1,31%), Unicaja (-1,23%) y Banco Santander (-1,04%).

La evolución en el resto de las principales bolsas europeas era negativa salvo para Londres, que subía un 0,56% en la media sesión. París caía un 0,32%; Fráncfort, un 0,30%; y Milán, un 0,78%.

El barril de Brent se situaba en los 69,80 dólares en la media sesión, un 1,47% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 64,95 dólares, un 1,53% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba en la media sesión el 3,173%, levemente por debajo del 3,178% del cierre del martes. Esto implica que la prima de riesgo se elevaba una décima, hasta los 37,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1914 dólares por cada euro.