El Ibex 35 se deja un 1,5% en la semana y pierde los 17.700 puntos

Archivo - Interior del edificio de la bolsa, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la semana con una caída del 1,5%, hasta situarse en los 17.672,4 puntos, tras unos días en los que Estados Unidos ha marcado la agenda, tanto por datos económicos como por la geopolítica.

Solamente en la sesión de este viernes, el selectivo ha perdido un 1,25%, equivalente a más de 220 puntos, siendo su peor jornada desde el pasado jueves.

Este viernes se ha conocido que el índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos cerró enero en el 2,4% interanual, tres décimas menos que en diciembre y menor marca desde mayo de 2025. Además, esta semana también se conoció el dato de empleo del país, que creó 130.000 puestos de trabajo no agrícolas en el primer mes del año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría planeando reducir algunos aranceles sobre productos de acero y aluminio en respuesta a la crisis de asequibilidad provocado por la subida del coste de la vida y que ha minado su índice de aprobación en el país antes de las elecciones intermedias que se celebrarán el próximo mes de noviembre.

Por otro lado, Eurostat ha publicado sus datos finales sobre el crecimiento del PIB de la eurozona del cuarto trimestre de 2025, cuando la economía del área del euro registró una expansión del 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, manteniendo así el ritmo de expansión de los tres meses anteriores. En el conjunto de 2025, la expansión fue del 1,5%.

En China, se han conocido los precios de la vivienda de enero, tanto viviendas nuevas, que cayeron un 0,37% (frente al 0,37% anterior), como de segunda mano, con un retroceso del 0,54% (en comparación con el 0,7% anterior). Los analistas de Renta 4 recuerdan que en China comienza el Año Nuevo y, por tanto, la Bolsa de allí permanecerá cerrada del 16 al 23 de febrero.

Durante la sesión de este viernes, Cellnex ha sido el principal valor alcista (+2,01%), por delante de Acciona (+1,93%), Repsol (+1,89%), Solaria (+1,69%), Mapfre (+1,43%) y Acciona Energía (+1,32%).

Del lado contrario se han situado Acerinox (-4,58%), CaixaBank (-4,53%), BBVA (-3,44%), Bankinter (-3,18%), Banco Santander (-2,56%), Banco Sabadell (-2,50%) y Unicaja (-1,73%).

La sesión del viernes ha sido mixta para el resto de los principales mercados europeos. Londres ha subido un 0,42% y Fráncfort, un 0,25%; mientras que París se ha dejado un 0,35%, y Milán, un 1,71%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en los 67,64 dólares, un 0,18% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 62,79 dólares, un 0,08% más.

En la renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,134%, por debajo del 3,151% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se ha elevado en siete décimas, hasta los 37,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable frente al euro, cruzándose a un tipo de cambio de 1,1869 dólares por cada euro.