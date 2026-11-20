Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 abrió la sesión de este viernes con un descenso del 0,87%, hasta situarse en los 19.018 puntos, arrastrado por el mal cierre de ayer del mercado estadounidense, con el Dow Jones cayendo por debajo de los 50.000 puntos por primera vez desde el pasado mes de junio.

Y todo ello pese al estreno histórico de la firma estadounidense de inteligencia artificial Anthropic, que concluyó su primera jornada como empresa cotizada con una revalorización de sus acciones del 17,07%.

La empresa despidió así su estreno en el Nasdaq con un precio de 97,17 dólares, lo que equivale a una capitalización de mercado de 1,27 billones de dólares (1,16 billones de euros) o de 1,75 billones de dólares (1,6 billones de euros) sobre una base completamente diluida.

A pesar del fuerte impulso de Anthropic, el Nasdaq terminó la jornada con un retroceso superior al 2%, al igual que el Dow Jones, con los invesores aún con dudas sobre el auge de la IA.

En este contexto, gran parte de los valores del Ibex 35, incluido todo el sector bancario, amanecían en negativo, con Indra liderando los descensos (-2,61%), seguida de ACS (-2,36%), ArcelorMittal (-2,34%) y Merlin (-2,03%).

En el lado de los ascensos destacaban Telefónica (+0,98%) y las energéticas Redeia, que subía un 0,82%, Enagás (+0,68%), Endesa (+0,19%), Solaria (+0,18%) y Naturgy (+0,13%). Entre medias se colaba Aena, cuyas acciones se revalorizaban un 0,14%.

El resto de los principales mercados europeos también inauguraban la última sesión de la semana en negativo. Francfort se dejaba un 1,4% a las 9.17 horas, mientras que Milán cedía un 1,2%, París caía un 0,8% y Londres perdía casi un 0,4%.

Por su parte, el barril de Brent se situaba en 91,8 dólares, un 0,1% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se mantenía estable en el entorno de los 82,47 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años se moderaba al 3,947%, mientras que el euro, en su cruce frente al dólar, subía ligeramente, hasta intercambiarse a 1,0976 dólares por cada euro.