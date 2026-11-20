Archivo - Pasajeros sacan billetes de tren en las máquinas de autoservicio, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 10 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe está enviando este viernes comunicaciones a algunos clientes en las que advierte de que un "incidente de seguridad" ha afectado a sus datos personales, según un mensaje al que ha tenido acceso Europa Press.

En la web a la que Renfe redirige a los destinatarios de los mensajes, el operador alude al ciberataque que sufrió el pasado 24 de septiembre de 2026 y señala a datos personales y de contacto, DNIs y contraseñas como "potencialmente comprometidos".

Los datos potencialmente comprometidos podrían incluir datos identificativos y de contacto, así como información asociada a la utilización de los servicios de Renfe, incluida información relativa a billetes adquiridos y viajes realizados.

Asimismo, entre la información potencialmente afectada podrían encontrarse números de DNI, NIE u otros documentos identificativos equivalentes, así como credenciales de autenticación (contraseñas), protegidas mediante técnicas criptográficas de seguridad que impiden su lectura directa.

La compañía dice no tener constancia de que los datos hayan sido utilizados de forma fraudulenta como consecuencia del incidente, pero admite que existe el riesgo de que terceros intenten realizar campañas de 'phishing' o suplantación de identidad, enviar comunicaciones haciéndose pasar por Renfe o intentar obtener credenciales de acceso, datos bancarios u otra información personal mediante técnicas de ingeniería social.

También podrían analizar o inferir información relativa a desplazamientos, trayectos realizados o pautas de utilización de los servicios ferroviarios y generar perfiles o patrones de comportamiento de determinadas personas.

Finalmente, avisa de que, si alguna de las contraseñas asociadas a las credenciales afectadas fuese "especialmente débil", existe el riesgo de que pueda ser obtenida mediante técnicas de descifrado por fuerza bruta, lo que permitiría potencialmente accesos no autorizados a servicios en los que se emplee la misma contraseña.

En concreto, Renfe Viajeros informa de que ha detectado un acceso no autorizado a determinados sistemas corporativos por parte de un tercero, que ha activado los procedimientos de respuesta y contención previstos y que las investigaciones realizadas hasta la fecha indican que el tercero no autorizado habría accedido a determinados sistemas relacionados con los procesos de venta de billetes.

"No obstante, la investigación continúa en curso para determinar con precisión el alcance completo del incidente y verificar si pueden existir otras categorías de datos afectadas", añade en su web.

RECOMIENDA CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Así, recomienda a los clientes "extremar la precaución ante cualquier comunicación inesperada" que solicite información personal, credenciales de acceso o datos bancarios, con medidas como cambiar la contraseña "a la mayor brevedad posible".

El 25 de septiembre, un día después del incidente, Renfe anunció que abría una investigación técnica sobre un "incidente de ciberseguridad" relativo a la obtención de datos de viajeros cuyo origen se situaba en servidores de Adif previamente comprometidos y conectados con las redes de la empresa estatal.

Según explicó en un comunicado, las indagaciones preliminares apuntaban a que los atacantes habían tenido acceso a un volumen "limitado" de información de los clientes, principalmente nombres y direcciones de correo electrónico, sin afectación sobre información bancaria ni financiera, y descartaba la sustracción de medios de pago, números de DNI u otros datos sensibles.