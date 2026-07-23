El Ibex 35 espera al BCE con un descenso del 0,69% en la media sesión, hasta los 19.435 puntos

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 registraba una caída del 0,69% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 19.435,7 puntos, con la atención de los inversores puesta en lo que decida el Banco Central Europeo (BCE) este jueves, pero sin perder de vista el lado geopolítico.

"EL BCE puede mantener su mensaje de la dependencia de datos y ganar visibilidad sobre la evolución de la situación en la región hasta septiembre. En nuestra opinión, el BCE realizó una subida preventiva, pero que no debe suponer un cambio de tendencia", han avanzado los analistas de Bankinter.

Esta madrugada, los hutíes han anunciado un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que han acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de Riad.

En el segmento empresarial español, han presentado sus resultados Repsol, Bankinter, Rovi e Indra. Fuera del Ibex 35 también ha informado de sus cuentas Atresmedia y Vidrala.

De esta forma, Indra lideraba las subidas en Bolsa hacia las 12.00 horas, con un 6,07%. Le seguían Repsol (+3,89%), Solaria (+3,76%), Rovi (+2,14%) y Merlin (+1,39%).

Del lado contrario se situaban Puig (-2,8%), IAG (-2,45%), Grifols (-2,34%), Banco Santander (-1,72%) y BBVA (-1,31%).

La evolución en el resto de principales mercados europeos también era negativa en la media sesión. Londres caía un 0,22%; París, un 1,07%; Fráncfort, un 0,65%; y Milán, un 1,96%.

El barril de Brent se elevaba un 4,33% ante las renovadas tensiones geopolíticas, hasta los 98,14 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 89,95 dólares, un 3,60% más.

El rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,65%, frente al 3,632% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana alcanzaba los 46,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba prácticamente sin cambios frente al dólar, negociándose a un tipo de cambio de 1,1409 dólares por cada euro.