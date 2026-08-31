El Ibex 35 se estanca en los 20.000 puntos (+0,17%), con el crudo a más de 90 dólares

Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión de este lunes con un repunte del 0,17%, hasta situarse en los 20.076,20 puntos, sin apenas variación respecto a la apertura de la jornada.

Los mercados estarán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan intercambiado ataques por primera vez en un mes, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo después de los descensos registrados en la última semana.

En concreto, EEUU ha atacado este fin de semana la isla iraní de Larek, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, en plena ofensiva económica contra Irán.

La televisión qatarí Al Jazeera ha informado, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que EEUU ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek, que estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz, ha explicado la fuente.

"Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado esta fuente, antes de advertir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Horas después, el Mando Central (Centcom) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, ha reivindicado una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

El pasado martes, al anunciar un compromiso con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar, según declararon al portal de noticias Axios dos funcionarios estadounidenses, que destacaron el transporte de 10 millones de barriles de petróleo diarios.

El Ejército de EEUU ha afirmado este domingo haber desviado más de 80 buques comerciales, así como inmovilizado tres embarcaciones y abordado otras dos, en el marco de su bloqueo naval contra los puertos y costas de Irán.

Asimismo, el fin de semana ha estado marcado por el acuerdo de Estados Unidos para adquirir el "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, una alianza con la que se prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

"Como ya hemos comentado en otras ocasiones, las instalaciones venezolanas requieren de una renovación importante para volver a operar de manera eficiente, así como el desarrollo de nuevas plantas. Esto requiere de tiempo, lo que precisamente se le acaba a Trump de cara a las elecciones de medio término de noviembre", afirma el analista de XTB, Javier Cabrera.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 3,29% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 91 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 3,26%, hasta los 86,12 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con algunas referencias económicas en Europa, como la estimación del IPC de Alemania de agosto y la balanza por cuenta corriente de España correspondiente al mes de junio.

Los mercados aún están en proceso de digerir que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, sugiriera la semana pasada en Jackson Hole la perspectiva de una próxima subida de tipos de interés.

Sobre esta cuestión, el economista jefe para Estados Unidos de AllianceBernstein, Eric Winograd, desgranó que "si Warsh quiere unir al comité, orientarlo hacia cambios en la forma en que se lleva a cabo la política monetaria o incluso simplemente presentar una posición unificada a la hora de evaluar la economía y determinar cómo debería reaccionar la Fed, tendrá que hacerlo mucho mejor a puerta cerrada de lo que lo ha hecho públicamente. Si no lo consigue, aumentará el riesgo de que la Fed se fragmente, y eso es una receta para una mayor prima de riesgo en todos los mercados".

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas en la media sesión eran Repsol (+2,56%), Cellnex (+0,72%), Puig (+0,71%) y Acerinox (+0,67%). De su lado, Solaria encabezaba los descensos (-1,06%), seguido de IAG (-1,02%), Grifols (-0,96%), Colonial (-0,93%) y Sacyr (-0,70%).

El resto de los principales parqués europeos cotizaban con dudas: el índice británico FTSE 100 avanzaba un 0,29%, el francés Cac 40 un 0,03%, el alemán Dax perdía un 0,61%, el italiano FTSE MIB remontaba un 0,33% y el Euro Stoxx 50 cedía un 0,22%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años se situaba en el 3,746%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,93 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,10% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1597 'billetes verdes'.