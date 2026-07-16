El Ibex 35 lucha por volver a los 19.300 puntos en la media sesión (-0,32%)

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 cotizaba en la media sesión con un retroceso del 0,32%, hasta situarse en los 19.213,70 puntos, en una apertura influida de nuevo por la bajada de los precios del petróleo Brent.

En el plano geopolítico, el Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este jueves el lanzamiento de ataques aéreos contra activos militares de Estados Unidos en diversos puntos de Jordania, Kuwait y Bahréin, en el marco de una nueva jornada de bombardeos intercambiados por Teherán y Washington en Oriente Próximo.

Concretamente, las fuerzas iraníes han perpetrado un ataque con drones contra la estación de radar fija, el sistema de comunicaciones y los depósitos de combustible del Ejército estadounidense en la base áerea Al Azraq, en Jordania, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 84,56 dólares sobre las 12.00 horas de las Bolsas europeas, tras decrecer un 0,46%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 79,42 dólares después de retroceder igualmente un 0,23%.

En el ámbito 'macro', ayer se conoció el Libro Beige de la Reserva Federal estadounidense (Fed), donde se ha anticipado que la inflación en los distritos en los que se divide el banco central aumentó en la misma proporción o menor en todos ellos durante el último periodo entre reuniones, señalando aún así un incremento generalizado de los precios.

"El consumo privado mantiene su resiliencia, aunque los hogares muestran una creciente sensibilidad a los precios, especialmente por el encarecimiento de los carburantes, desplazando la demanda hacia opciones más asequibles", explican los analistas de Renta 4.

En el ámbito empresarial, Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, ha debutado este jueves en el mercado continuo de la Bolsa de Madrid con una revalorización del 7,14% sobre el precio de salida fijado en 5,6 euros.

En cuanto al Ibex 35, los valores más alcistas de la sesión en la media sesión eran BBVA (+1,04%), Amadeus (+0,80%), Bankinter (+0,32%), Acerinox (+0,25%) y Banco Sabadell (+0,13%). De su lado, Solaria encabezaba los descensos (-1,49%), seguido de Cellnex (-1,24%), Merlin Properties (-1,20%), ACS (-1,16%) y Enagás (-1,14%).

El resto de las principales Bolsas europeas cotizaba en la media sesión con descensos: el índice británico FTSE 100 perdía un 0,37%, el francés Cac 40 un 0,55%, el alemán Dax un 0,49%, el italiano FTSE MIB un 0,29% y el Euro Stoxx 50 un 0,19%.

En cuanto a la renta fija, el tipo de interés del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años ascendía hasta el 3,599%, lo que ha llevado la primas de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- hasta los 46,06 puntos básicos.

Por su parte, el euro se apreciaba un 0,03% en su cruce con el dólar y se intercambiaba por 1,1467 'billetes verdes' en la media sesión de las bolsas europeas.