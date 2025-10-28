El Ibex 35 pierde los 16.000 puntos en la media sesión al caer un 0,1%

Un panel informativo en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 17 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 perdía los 16.000 puntos en el tramo medio de negociación de este martes al caer en torno a un 0,10%, en una jornada que está sirviendo de transición para la información que se conocerá a partir de mañana.

En concreto, el selectivo, que se situaba en los 15.986,8 enteros cercanas las 12.30 horas, por debajo de los máximos históricos en los que cerró ayer, estará pendiente entre el miércoles y el jueves de la decisión de política monetaria que tome la Reserva Federal (Fed) de EEUU, de los resultados empresariales de algunas de las grandes empresas estadounidenses (Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon y Apple) y de la reunión entre los presidentes de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping.

En España, también habrá a partir de mañana una avalancha de resultados, destacando Santander, Naturgy, Redeia o Endesa.

Hoy ha sido Iberdrola el que ha publicado sus cuentas, con un beneficio neto de 5.307 millones de euros, lo que supone una caída del 3%, pero por menores plusvalías en comparación con 2025. La energética, sin embargo, ha mejorado sus previsiones para 2025 y ha anunciado un dividendo a cuenta récord de 0,25 euros por acción, que será complementado por otro en 2026.

En este contexto, más de la mitad de los valores del Ibex 35 cotizaban en negativo destacando Cellnex (-1,37%), Telefónica (-1,34%), Inditex (-1,00%), Grifols (-0,95%) y Fluidra (-0,93%). Por el lado de las subidas Indra despuntaba un 2,61%, seguido por Acciona (+2,53%), Acciona Energía (+1,81%) e Iberdrola (+1,81%).

Las principales Bolsas europeas cotizaban también con dudas en la media sesión: Londres subía un 0,01% y Milán, un 0,10%, mientras que París perdía un 0,07% y Fráncfort, un 0,11%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 1,31% y se situaba en los 64,76 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 1,26%, hasta los 60,54 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1664 'billetes verdes', tras apreciarse un 0,16%, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se mantenía en el 3,136% con respecto a la apertura. La prima de riesgo se colocaba en los 52,6 puntos básicos.