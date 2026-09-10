El Ibex 35 pierde los 19.700 puntos (-0,18%) tras la subida de tipos del BCE

Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un retroceso del 0,18%, hasta situarse en los 19.659,80 puntos, tras la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

El Consejo de Gobierno del BCE ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, una decisión ya descontada por los mercados, mientras las presiones inflacionistas continúan alertando a la entidad europea.

"Una subida no es el límite máximo. Las probabilidades de que se produzca otra subida antes de que termine el año han aumentado, y la trayectoria a partir de ahora dependerá en gran medida de cómo evolucione el panorama geopolítico", señaló el estratega de inversiones macroeconómicas de JP Morgan Banca Privada, Patrick Ernst.

Asimismo, los mercados seguirán atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo. Las fuerzas de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente ha denunciado este miércoles ataques con misiles por parte de los rebeldes hutíes contra tres localidades saudíes.

De su lado, el Ministerio de Exteriores de Irán ha defendido en la madrugada de este jueves que los rebeldes hutíes son "un actor yemení independiente que toma sus propias decisiones", rechazando que se trate de una organización "afiliada" a Teherán, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, asegurase lo contrario en la víspera.

En el terreno macro, hoy se ha conocido, antes de la apertura del mercado, que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania cerró el mes de agosto en el 2,9% interanual, una décima más que en julio, debido al incremento de los precios de la energía, que marcó crecimiento récord en más de tres años.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que el Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 2,6% en junio en relación al mismo mes de 2025, desacelerando en 1,2 puntos el avance que experimentó en junio.

En el plano empresarial, Parlem ha informado de que iniciará este jueves el periodo de suscripción preferente de una ampliación de capital de hasta 7,95 millones de euros, que durará hasta el 23 de septiembre.

De su lado, Atrys Health, empresa médica especializada en la prestación de servicios asistenciales de oncología, telediagnóstico, anatomía patológica y medicina nuclear, ha indicado que cerró el primer semestre del año con una cifra de negocio de 77,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de la sesión han sido Solaria (+1,85%), Telefónica (+1,46%), Cellnex (+1,41%) y Amadeus (+1,40%). En el otro extremo, ACS encabezó los descensos (-4,44%), seguido de ArcelorMittal (-2,59%), Puig (-2,18%), Acerinox (-1,57%) y Sacyr (-1,46%).

Siguiendo la misma tendencia, el resto de los principales parqués europeos ha cerrado la jornada en 'rojo': el índice británico FTSE 100 cedió un 0,57%, el francés Cac 40 un 0,49%, el alemán Dax un 0,84%, el italiano FTSE MIB un 0,13% y el Euro Stoxx 50 perdió un 0,67%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba con descensos: el Dow Jones perdía un 0,44%, el S&P 500 un 0,43% y el Nasdaq 100, índice especializado en valores tecnológicos, cedía un 0,45%.

En el ámbito de las materias primas, el petróleo se mantenía al alza, con el barril de Brent, de referencia en Europa, ya en 105,75 dólares, un 4,48% más, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, en los 100,38 dólares, un 4,51% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,963%, desde el 3,897% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se situaba en 44,52 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,07%, cruzándose en un tipo de cambio frente al dólar de 1,1625 dólares por cada euro.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 1,19% hasta los 4.407 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, caía un 1,74% hasta los 77.219 dólares.