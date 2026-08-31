El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos, con el crudo en más de 90 dólares, pero sube un 1% en agosto

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid.- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha cerrado la sesión de este lunes con un retroceso del 0,23%, lo que le ha llevado a perder la cota de los 20.000 enteros. En concreto, el selectivo nacional se ha posicionado en los 19.974,1 puntos, en una jornada marcada de nuevo por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo que ha elevado los precios del petróleo por encima de los 90 dólares.

De este modo, el índice español ha concluido agosto con un avance cercano al 1%, en un mes en el que alcanzó nuevos máximos históricos el pasado martes 11, cuando llegó a situarse en los 20.213 puntos.

La televisión qatarí Al Jazeera ha informado, citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato, de que EEUU ha atacado este fin de semana dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en la isla de Larek, que estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz.

"Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado esta fuente, antes de advertir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Horas después, el Mando Central (Centcom) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en Oriente Próximo, ha reivindicado una "acción limitada y precisa" dirigida contra "unidades de minado de la Guardia Revolucionaria Islámica que representaban una amenaza inminente", tachando de "absolutamente falso" que tal acción pueda constituir un "acto de agresión".

En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado en la madrugada de este lunes ataques contra las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, donde el órgano castrense iraní asegura haber alcanzado infraestructura y localizaciones vinculadas a aviones de combate estadounidenses.

Además, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha publicado un vídeo generado por Inteligencia Artificial que muestra la isla iraní de Jarg "siendo volada en pedazos".

Por otro lado, el fin de semana ha estado marcado por el acuerdo de Estados Unidos para adquirir el "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, una alianza con la que se prevé duplicar las reservas estadounidenses y rebajar así el precio de los carburantes en el país.

"Como ya hemos comentado en otras ocasiones, las instalaciones venezolanas requieren de una renovación importante para volver a operar de manera eficiente, así como el desarrollo de nuevas plantas. Esto requiere de tiempo, lo que precisamente se le acaba a Trump de cara a las elecciones de medio término de noviembre", afirma el analista de XTB, Javier Cabrera.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 2,5% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 90,35 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 2,18%, hasta los 85,25 'billetes verdes' por barril.

REPSOL LIDERA LOS AVANCES (+2,5%) AL CALOR DEL ALZA DEL PETRÓLEO

En el ámbito macro, los mercados aún están digiriendo la posible subida de tipos de interés sugerida por el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, durante su intervención en Jackson Hole.

Sobre esta cuestión, el economista jefe para Estados Unidos de AllianceBernstein, Eric Winograd, desgranó que "si Warsh quiere unir al comité, orientarlo hacia cambios en la forma en que se lleva a cabo la política monetaria o incluso simplemente presentar una posición unificada a la hora de evaluar la economía y determinar cómo debería reaccionar la Fed, tendrá que hacerlo mucho mejor a puerta cerrada de lo que lo ha hecho públicamente. Si no lo consigue, aumentará el riesgo de que la Fed se fragmente, y eso es una receta para una mayor prima de riesgo en todos los mercados".

En Europa, el Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están ligadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, ha cerrado el mes de agosto en el 2,952%, su nivel más alto desde ese mismo mes en 2024, cuando el índice se posicionó en el 3,169%, de acuerdo a los datos preliminares recogidos por Europa Press y a falta de confirmación por parte del Banco de España.

En este contexto, los valores más alcistas de la sesión bursátil han sido Repsol (+2,44%), Cellnex (+0,91%), Enagas (+0,78%), Telefónica (+0,72%) y Logista (+0,61%). De su lado, Solaria ha encabezado los descensos (-2,53%), seguida de IAG (-2,11%), Indra (-2,08%), Sacyr (-1,4%) y ACS (-1,26%).

El resto de los principales parqués europeos ha concluido la jornada en 'rojo', a excepción del FTSE 100 británico, que ha subido un 0,29%. Por su parte, el DAX 30 alemán, se ha dejado un 1,17%; el CAC 40 francés, un 0,79%; y el Mib italiano, un 0,01%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español con un plazo de vencimiento de 10 años ascendía hasta el 3,776%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con la deuda del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 44,93 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,3% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,162 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro se mantenía estable en el entorno de los 4.450 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, corregía levemente, hasta los 78.500 'billetes verdes'.