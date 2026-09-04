El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos en la media sesión (-0,37%), con el crudo en 95 dólares

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este viernes, la última de la semana, con un retroceso del 0,37% que le llevaba a situarse en los 19.927,9 puntos tras cerrar el jueves con un avance del 1,12% que le hizo recuperar los 20.000 enteros.

En la presente jornada, los inversores permanecen atentos a los acontecimientos en Oriente Próximo tras la ofensiva económica contra Irán lanzada por Estados Unidos (EEUU) y el intercambio de ataques entre ambos países en los últimos días, que ha impulsado el preció del crudo hasta los 95 dólares.

El secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, ha celebrado este jueves que "la Unión Europea (UE) se haya unido oficialmente a la Operación Marginado Económico", la ofensiva financiera emprendida por la Administración de Donald Trump contra Irán, aludiendo a la declaración emitida el lunes por la Comisión Europea en el contexto de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

"La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Marginado Económico y agradecemos su firme y temprana postura", ha declarado Bessent en una publicación en redes.

Respecto al enclave estratégico, el Ejército de Estados Unidos ha elevado a más de 90 los buques contra los que ha intervenido en el marco de su bloqueo en el estrecho de Ormuz, incluidos 87 que han sido "redirigidos" en la zona.

En paralelo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el miembro de la derecha radical Itamar Ben Gvir, ha presentado un plan para expulsar a 1,86 millones de palestinos de la Franja de Gaza en siete años como parte de la campaña electoral de su partido.

Además, Naciones Unidas (ONU) ha condenado las muertes de un joven de 19 años y un menor de 16 por disparos del Ejército israelí durante una incursión de colonos sionistas contra la aldea palestina de Al Mugayir, situada en el centro de Cisjordania, al norte de Ramala.

"Seguimos expresando nuestra profunda preocupación por la persistente violencia perpetrada por colonos, que parecen actuar con total impunidad al atacar a civiles palestinos, sus propiedades y su modo de vida", ha señalado en rueda de prensa el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- caía un 0,38% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 95,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU--, se dejaba un 0,6%, hasta los 90,76 'billetes verdes' el barril.

En el terreno macro, los inversores estarán atentos este viernes al informe de empleo de EEUU del mes de agosto tras publicarse ayer, a cierre del mercado, su PMI de servicios, que escaló en el octavo mes del año hasta los 56,5 puntos, desde los 54,6 registrados el pasado mes, lo que supone un repunte de la actividad del sector servicios hasta máximos de los últimos 20 meses, desde diciembre de 2024.

En Europa, se han conocido, antes de la apertura del mercado, los nuevos pedidos de la industria manufacturera de Alemania, que aumentaron un 2,5% en julio respecto al mes anterior, tasa que se ha moderado en 1,2 puntos en relación al incremento del 3,7% registrado en junio.

En España, el Gobierno expondrá este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de reforma de financiación autonómica, que cuenta con el rechazo de las comunidades del PP y de dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesitará a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros.

En el plano empresarial, el Grupo Volkswagen aprobó ayer por unanimidad el denominado 'Plan Futuro 2030', un programa de transformación que contempla la salida de 50.000 trabajadores y un recorte del catálogo de modelos de alrededor de un 50%. Al mismo tiempo, cuatro fábricas europeas del grupo verán limitada su viabilidad desde 2031 --Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm--, aunque la hoja de ruta de la firma automovilística no habla por ahora del futuro de Seat.

Por su parte, CaixaBank ha informado este viernes de que ha alcanzado una ejecución del 55,7% en la decimoctava semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros.

En este marco, a las 12.00 horas de este viernes los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Sacyr (+1,74%), Arcelormittal (+1,59%), Solaria (+1,57%), Inditex (+1,16%) y Naturgy (+0,96%). En el extremo opuesto, las mayores caídas en los correspondían a BBVA (-1,69%), Repsol (-1,17%), Caixabank (-1,15%), Santander (-1,05%) y Cellnex (-0,88%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto en la media sesión de la jornada. Así, mientras que Londres y Fráncfort se revalorizaban un 0,03% y un 0,06%, respectivamente, París (-0,03%) y Milán (-0,4%) se anotaban caídas.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1617 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,785%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 43,95 puntos básicos.