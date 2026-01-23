El Ibex 35 pierde casi un 1% en la semana, hasta los 17.500 enteros, ante las tensiones geopolíticas

Archivo - Paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 13 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la cuarta semana de enero con una caída del 0,94%, hasta los 17.544,4 enteros, tras unas jornadas que han estado marcadas por las tensiones entre EEUU y la UE, escenificadas en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos (Suiza).

"La situación geopolítica ha vuelto a copar los titulares de la semana. La volatilidad generada por las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, siguen provocando una auténtica montaña rusa en las bolsas que se ha ido estabilizando a lo largo de los días después de un tono más conciliador del esperado en su discurso en Davos", explica el responsable de análisis de XTB, Manuel Pinto.

Hace referencia así a un acuerdo alcanzado entre Trump y el secretario de la OTAN, Mark Rutte, para apaciguar la crisis abierta entre la UE y EEUU por la isla de Groenlandia, bajo la soberanía danesa. Dicho pacto versaría, entre otras cuestiones, sobre asegurar para EEUU algunos territorios en la isla ártica, el acceso a minerales críticos y un proyecto de defensa militar.

En este contexto, Pinto explica que los inversores están optando por disminuir su actividad en las últimas sesiones de las semanas ante la "proactividad" que muestra el presidente de EEUU los viernes al cierre de los mercados. "Los inversores parecen esquivar la volatilidad de las noticias del fin de semana y esperar a la apertura del lunes para posicionarse", explica.

"Los acontecimientos recientes vuelven a poner de manifiesto que invertir dejándose llevar por los grandes titulares del día suele ser una de las peores estrategias posibles, ya que puede desviar la atención del verdadero trasfondo del mercado, que sigue siendo positivo", agrega el experto.

En cambio, sí resalta las dudas que están generando los rendimientos de la deuda de Japón: el crecimiento insostenible de la deuda, los estímulos monetarios y los recortes de impuestos sin reducir el gasto, están haciendo dudar a los inversores, que están penalizando al yen, mientras que la rentabilidad de la deuda se ha disparado.

Para Pinto, esta situación es la que ha impactado en el Ibex 35, que este viernes ha caído un 0,67%. Los sectores más endeudados, y con mayor rentabilidad por dividendo, como las 'utilities', han acabado con correcciones, a pesar de su carácter defensivo. A esto, Pinto añade que las renovables notarán un incremento de los costes con las subidas de la plata.

En la sesión de hoy, destaca la lectura preliminar del índice PMI, que muestra el crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro ha arrancado el año manteniendo el mismo ritmo de expansión que al cierre de 2025, lo que supone una recuperación "bastante deslucida", con una mejoría en la situación de Alemania, mientras que Francia vuelve a recaer.

Mapfre ha liderado las caídas en el Ibex 35 este viernes, con un descenso del 2,40%, después de que UBS iniciara la cobertura de la aseguradora española con una recomendación de venta, "señalando que el múltiplo de prima de la acción no refleja los obstáculos operativos que enfrenta la firma", explica Pinto.

Al grupo asegurador le han seguido Acerinox (-2,38%), IAG (-2,35%), Santander (-1,45%) y Ferrovial (-1,25%). Por el lado de las subidas, destacan las de Solaria (+3,37%), Amadeus (+2,12%), Telefónica (+1,90%) e Indra (+1,19%).

En Europa, solo un selectivo ha cerrado el viernes con subidas: Fráncfort se ha revalorizado un 0,18%, frente a Milán, que ha perdido un 0,67%; y París y Londres, que han caído un 0,07% en cada caso.

El barril de Brent cotizaba en los 65,92 dólares en la media sesión europea, un 2,90% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 61,13 dólares, un 2,98% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se elevaba levemente al 3,269%, mientras que la prima de riesgo frente a la deuda alemana subía a 38,2 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,20% frente al dólar, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,1777 dólares por cada euro.