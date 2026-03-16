El presidente de Indra afirma que está "al margen" de la posible operación con Escribano

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha insistido en que se mantiene "totalmente al margen" de la posible operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), un proyecto "que nació antes" de su llegada al frente de la compañía de defensa española.

"Como todos bien sabéis, yo estoy totalmente al margen de la operación. Es un proyecto que nació antes de que yo fuera presidente de Indra", ha señalado este lunes Escribano durante el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa'.

Preguntado por qué haría si finalmente no saliera adelante la transacción, el directivo ha respondido: "¿Qué haría yo? Pues, ¿qué voy a hacer? Solo sé hacer una cosa, que es trabajar y trabajar duro", ha añadido.

En este contexto, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, aseguró el pasado 2 de marzo que, cuando tuviera formadas todas las opiniones sobre la potencial operación con Escribano, hablaría con el consejo de administración de la empresa española, dado que él lleva el asunto "personalmente".

Así se pronunció después de que Indra publicara hace unas semanas, por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el protocolo para regular la posible operación con EM&E, la "adecuada gestión de los conflictos de interés" y garantizar que el proceso se desarrolla "de acuerdo con los mejores estándares de gobierno corporativo".

En concreto, en el protocolo se recoge que el consejo de administración de Indra podrá aprobar la operación con Escribano sin el respaldo de la comisión de supervisión.

2025 FUE "MUY BUEN AÑO"

Respecto al año 2025, Escribano ha hecho "muy buen balance" y ha indicado que fue "un muy buen año" para toda la industria de defensa. "Quizá eso lo que se ha traducido es en la cantidad de ganas que tiene todo el mundo de estar en esta industria y de participar en los proyectos", ha añadido.

No obstante, ha preferido poner el foco en "qué es lo que va a ser este 2026, qué es lo que les espera y por qué debe de ser un año en el que todos pongan el foco en la producción".

"El año pasado fue un gran año, se hicieron todos estos programas especiales de modernización y ahora en este año 2026 lo que se espera de la industria es que los empecemos a ejecutar, que los pongamos en marcha, que pongamos en marcha nuestras fábricas y que vayamos demostrando que tenemos esa capacidad y que las decisiones que se han tomado son las correctas", ha explicado.

"Yo, este año, me quiero centrar muchísimo en remodelar todas estas capacidades y en hacer que nuestras compañías -no solo Indra, sino todas las que vienen con nosotros, que prácticamente representan la totalidad del sector de la defensa- avancen en esa dirección. Pues hagamos ese gran cambio hacia la producción y la entrega de productos", ha apuntado Escribano.

EL ECOSISTEMA DE DEFENSA ESPAÑOL ESTÁ "BASTANTE ATOMIZADO"

Escribano ha destacado que el ecosistema de defensa español está "bastante atomizado", con muchas empresas pequeñas y medianas, y ha considerado que al sector le falta "valorarse más" para competir en igualdad de condiciones con los grandes grupos europeos.

Ha apuntado que la industria nacional "lleva tiempo preparándose" y que existen compañías que han crecido notablemente en los últimos años, aunque a veces "no se les da el reconocimiento que merecen". En este sentido, ha defendido la necesidad de apoyar la consolidación de algunas de estas firmas para reforzar la competitividad del sector.

VE MARGEN DE REVALORIZACIÓN EN BOLSA

El presidente de Indra ha indicado que no le corresponde a él poner el precio de la acción en Bolsa de Indra, aunque ha admitido que ve margen de revalorización si la empresa es capaz de "hacerlo mejor".

Ha subrayado que el foco de Indra está en "entregar bien, entregar en plazo y tener un producto competitivo", algo especialmente complejo en un contexto de tensiones en la cadena de suministro y encarecimiento de los proveedores a nivel global.

Escribano ha recordado que "el mercado y el mundo económico es muy duro y muy desconfiado", con analistas de riesgo pendientes de cualquier indicio, y ha defendido que el reconocimiento vendrá si la compañía ejecuta correctamente, cumple plazos y mantiene alineada su estrategia con la política industrial que impulsa el país.