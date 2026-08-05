El Ibex 35 pisa el acelerador en la media sesión y supera los 20.100 puntos

Fachada del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 subía un 0,57% en la media sesión de este miércoles, por encima del alza del 0,36% de la apertura, hasta situarse en un nivel de 20.137,4 puntos, con toda la atención de los inversores puesta en las tensiones de Oriente Próximo y las perspectivas de un acuerdo definitivo de paz.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aseverado este martes que el estrecho de Ormuz, situado en el centro del foco de tensiones de la guerra en Oriente próximo, abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro" y, entonces, el mismo se abrirá igualmente.

En el sector financiero, Banco Santander ha indicado que la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU) le ha notificado su visto bueno para seguir adelante con la adquisición de Webster Financial. La entidad espera cerrar la operación el 20 de febrero.

Asimismo, los inversores estarán pendientes de Wall Street y de como afectará al mercado la digestión de los resultados de gigantes como SpaceX o AMD, que publicaron sus cuentas al cierre de mercado.

En este contexto, los valores que más subían en la media sesión eran Indra (+2,38%), Puig (+2,05%), Fluidra (+1,76%), Endesa (+1,44%) e IAG (+1,22%). Del lado contrario se situaban Merlin (-0,67%), ArcelorMittal (-0,34%), Rovi (-0,34%), Cellnex (-0,30%) y Acciona (-0,28%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era mixta en la media sesión: Londres subía un 0,10% y Milán, un 0,23%. Por el contrario, París se dejaba un 0,06% y Fráncfort caía un 0,01%.

El barril de Brent repuntaba levemente hasta los 80,70 dólares, un 1,71% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 76,52 dólares, un 0,99% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,541%, desde el 3,535% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo avanzaba levemente hasta los 43,5 puntos básicos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se mantenía estable, con un tipo de cambio de 1,1540 dólares por cada euro.