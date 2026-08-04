El Ibex 35 pugna por los 20.000 puntos, tras retroceder un 0,10% en la media sesión

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 pugnaba por recuperar los 20.000 puntos en la media sesión, ya que aunque los había tocado en la apertura, hacia las 12.00 horas el selectivo se contraía un 0,10%, hasta los 19.962,1 enteros.

Tras el toque de campana, el selectivo se ha llegado a impulsar hasta los 20.037 enteros, aunque tras eso ha iniciado una racha bajista hasta volver a situarse por debajo de la cota.

En la jornada de este martes, los inversores seguirán pendientes de Oriente Próximo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriese ayer que el estrecho de Ormuz podría estar abierto hoy mismo, tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero, algo que desde Teherán ya han descartado.

Además, la mitad de los 50 estados de Estados Unidos anunciaron una demanda contra Trump y su Administración por los nuevos aranceles globales del 10% al 12,5% sobre las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales, argumentando que son "igual de ilegales" que los previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.

En el ámbito empresaria, se ha conocido que los Entrecanales Franco han decidido vender un 3% de Acciona por 359 millones de euros.

Asimismo, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 991 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo de 2025.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión cautelar de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que confirmaba la liquidación a Repsol de 152,415 millones de euros en concepto del Gravamen Temporal Energético correspondiente al ejercicio 2023.

Respecto a los datos macro, el paro registrado subió en 19.517 personas en julio y volvió a superar los 2,3 millones. Además, la Seguridad Social rompió en julio la barrera de los 22,5 millones de ocupados tras ganar una media de 41.727 ocupados respecto al mes anterior (+0,19%).

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.215,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias, de acuerdo con el resultado publicado por el Banco de España.

En este contexto, Acciona era el valor que más caía hacia la media sesión, dejándose un 8,05%, por delante de Acciona Energía (-3%), IAG (-2,37%), Aena (-1,12%), BBVA (-0,61%), Endesa (-0,47%) e Inditex (-0,35%).

Del lado contrario, Indra avanzaba un 1,78%, por delante de ArcelorMittal (+1,62%), Fluidra (+1,48%), Repsol (+1,27%), Puig (+1,15%), Unicaja (+1,13%) y Sacyr (+0,99%).

La evolución del resto de los principales mercados europeos era positiva, salvo para París, que caía un 0,07%. Londres progresaba un 0,23%; Fráncfort, un 0,40%; y Milán, un 1%.

El barril de Brent repuntaba un 2,18%, hasta los 85,6 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 81,58 dólares, un 1,44% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía hasta el 3,595%, desde el 3,591% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se situaba en 43,9 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se mantenía prácticamente estable en su cruce frente al dólar, hasta alcanzar un tipo de cambio de 1,1509 dólares por cada euro.