El Ibex 35 recorta su impulso y se queda en tablas tras la convocatoria de elecciones para el 29N

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 recortaba su impulso y se quedaba práctiamente en tablas tras anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones en España para el próximo 29 de noviembre.

En concreto, en torno a las 9.40 horas de la mañana, el selectivo subía un 0,04%, hasta los 19.096,8 enteros, tras empezar la jornada con un alza del 0,48% que le ha llevado a rozar los 19.200 puntos.

Así ha reaccionado el Ibex al anuncio de la convocatoria de elecciones generales.

El presidente del Ejecutivo hacía pública la convocatoria unos minutos después de la apertura en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa.

El adelanto electoral se ha producido después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora o no a las urnas.

Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.