El Ibex 35 roza los 19.600 puntos (+0,35%) en la media sesión con el crudo en 103 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este miércoles con una ligera subida del 0,35% lo que le situaba al borde de los 19.600 enteros que perdió el pasado martes. En concreto, el selectivo nacional se situaba a las 12:00 horas en los 19.585 puntos en una jornada en la que los inversores continúan pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, que da un leve respiro al petróleo y se posiciona en los 103 dólares.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva batería de sanciones económicas contra diferentes personas y entidades acusadas de facilitar la adquisición de armas y componentes tecnológicos para el Ministerio de Defensa de Irán, en el marco de la ofensiva financiera de Washington para frenar los programas balísticos de Teherán.

Las medidas, coordinadas entre el Departamento de Estado y el Tesoro estadounidense, buscan asfixiar las redes de suministro de la Guardia Revolucionaria Islámica y penalizar la participación de terceros países. Así, el Departamento de Estado ha incluido entre las sancionadas a la aerolínea iraní Saha Airlines, vinculada a la Fuerza Aérea de la República Islámica, y a dos compañías rusas: el fabricante de aviones Yakovlev y la empresa naviera MG-Flot, anteriormente conocida como TransMorFlot.

De su lado, el Ejecutivo iraní ha confirmado este miércoles que ha recibido la respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para reactivar el proceso de conversaciones para un acuerdo de paz, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su rechazo al plan presentado por Teherán.

La portavoz del Gobierno de la República Islámica, Fatemé Mohajerani, ha señalado en un mensaje en redes sociales que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha presentado al Gobierno "un informe" sobre su reciente desplazamiento a Estados Unidos, antes de apuntar que también ha recibido ya la respuesta estadounidense a la propuesta, sin más detalles al respecto.

Asimismo, ha defendido la labor diplomática de Irán "a pesar de los esfuerzo del enemigo" para "aislar" al país, en referencia a las reuniones en Nueva York. "Se están impulsando con determinación los esfuerzos diplomáticos para desbloquear la situación en materia de política exterior", ha recalcado.

Por otro lado, el Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha condenado "enérgicamente" la "extremadamente peligrosa y alarmante" visita realizada el domingo a Abud Dabi (Emiratos Arabes Unidos) por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, ha acusado de ser un "criminal de guerra".

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- subía un 0,6% en la media sesión de las Bolsas europeas, hasta los 103,2 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 1%, hasta los 90,2 'billetes verdes' por barril.

En España, en el ámbito macro, el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) ha informado que la compraventa de viviendas cayó un 11,1% en julio de 2026, hasta alcanzar las 65.395 unidades, con lo que encadena siete meses consecutivos de caídas interanuales, mientas que el precio medio del metro cuadrado aumentó un 7,7%, hasta situarse en 2.112 euros/m2.

Además, la ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el segundo trimestre del año en el 101,4% del Producto Interior Bruto (PIB), 1,8 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, de acuerdo los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

En el terreno empresarial, ayer, después de cierre de mercado, Indra comunicó que había aprobado la salida de cinco altos directivos vinculados con la etapa previa de Ángel Escribano y había fusionado, entre otras medidas, las unidades de Defensa y Espacio en una sola dirección general, liderada por Juan Ramón Hernández, y las divisiones de Tráfico Aéreo y Movilidad bajo la dirección general de ATM ('Air Traffic Management'), ocupada por Víctor Martínez.

Al mismo tiempo, la compañía de tecnología y defensa ha alcanzado un acuerdo para adquirir, a través de IndraMind, una participación del 30% en la firma madrileña de ciberseguridad TRC, una operación que incluye además una opción para que Indra eleve progresivamente su participación hasta el 100%.

En este marco, a las 12:00 horas de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Puig (+2,37%), Cellnex (+1,81%), Acciona (+1,33%), Inditex (+1,16%) e Iberdrola (+1,17%). En el extremo opuesto, las mayores caídas correspondían a ACS (-1,51%), Mapfre (-1,02%), Colonial (-0,9%), Sacyr (-0,75%) y Amadeus (-0,72%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en la media sesión con signo negativo, a excepción del FTSE 100 británico que se alzaba un 0,25%. Mientras, el DAX 30 alemán corregía un 0,18%; el Mib italiano, un 0,2%; y el CAC 40 francés, un 0,45%. "Los índices europeos intentarán nuevamente mantener una sesión en positivo con avances en la apertura", han pronosticado los analistas de Sabadell.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar (+0,17%), hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,136 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,097%, con la prima de riesgo repuntando hasta los 55,38 puntos básicos.