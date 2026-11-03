El Ibex 35 salva los 18.800 puntos tras caer un 0,79%

Archivo - Reloj del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 0,79%, hasta situarse en los 18.807,2 puntos, en una jornada en la que la atención sigue puesta en el plano geopolítico.

Este mismo martes se celebran las conocidas como elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. "Un Congreso dividido limitaría la agenda de Trump, con implicaciones para aranceles, política fiscal, renta variable y dólar", han señalado los analistas de Renta 4.

Los inversores también seguirán pendientes de la evolución del conflicto en Oriente Próximo. Irán ha presentado un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz, el líder supremo ha autorizado las negociaciones y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha afirmado que un acuerdo "podría ocurrir".

En esta línea, Trump ha anunciado que Estados Unidos dejará de entregar 4.000 millones de dólares (cerca de 3.575 millones de euros) en ayuda militar a Israel de cara a finales de año.

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, Prosegur Cash ha informado de que obtuvo un beneficio neto de 68 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 2,1% superior a la contabilizada en el mismo periodo de 2025.

De su lado, Ferrovial ha notificado que ha fijado en 0,835 euros por acción el importe de su segundo dividendo flexible ('scrip dividend') del ejercicio 2026.

Además, BBVA ha acudido este martes al mercado helvético, donde ha colocado un total 390 millones de francos suizos (425 millones de euros) de un bono 'verde' sénior preferente dividido en dos tramos.

Por último, el gigante siderúrgico ArcelorMittal ha señalado que obtendrá un resultado neto ajustado positivo de 652 millones de dólares (582 millones de euros) en los primeros nueve meses del año, según el consenso de analistas sobre sus resultados del tercer trimestre del año.

En el terreno 'macro', el Tesoro Público español ha colocado este martes 6.423,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores.

Entre los principales valores alcistas estaban Grifols (+2,09%), Solaria (+1,80%), ACS (+1,26%), Repsol (+1,13%) y Acciona (+1,06%). Del lado contrario se situaban ArcelorMittal (-2,45%), Inditex (-2,40%), Bankinter (-2,40%), Mapfre (-1,71%), Indra (-1,67%) y Acerinox (-1,52%).

El resto de los principales mercados europeos también ha cerrado la sesión en 'rojo'. Londres ha caído un 1,14%; París, un 0,34%; Fráncfort, un 0,45%; y Milán, un 0,01%.

EL barril de Brent se situaba al cierre de la sesión europea en 103,35 dólares, un 1,36% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 95,85 dólares, un 0,63% menos.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,93%, desde el 3,891% del cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se ha mantenido casi sin cambios en 60 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,06% al cierre de la sesión europea, hasta alcanzar un tipo de cambio frente al dólar de 1,1187 dólares por cada euro.